Hallan tractocamión robado en Edomex, recuperan mercancía de casi 2 millones de pesos

Mercancía con valor superior a 1.7 millones de pesos fue recuperada luego de ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Teoloyucan, en el Estado de México.

Derivado de una denuncia por el robo de un tractocamión de la marca Freightliner, modelo 2015, acoplado a una caja seca que transportaba mercancía propiedad de una empresa privada, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de una Autoridad la autorización para llevar a cabo dicho mandamiento.

El robo fue el 31 de marzo

Aseguran inmueble Especial

La investigación iniciada por esta Fiscalía, permitió determinar que el pasado 31 de marzo, la víctima, quien tripulaba un tractocamión acoplado a una caja seca, en la cual transportaba mercancía consistente en línea blanca, artículos de belleza, higiene y muebles, propiedad de una cadena de supermercados, circulaba en calles de la colonia Las Ánimas, en Tepotzotlán, momento en que fue interceptada por dos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo, con el cual le cerraron el paso y haciendo uso de armas de fuego, lo desapoderaron de la unidad de carga.

Tras recibir un alertamiento por estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) localizaron la unidad con reporte de robo en un predio ubicado en la colonia Ejidos de San José, municipio de Teoloyucan, por lo que dieron aviso al Agente del Ministerio Público.

Tenían inhibidores de señal

Durante esta técnica de investigación, fueron localizados el tractocamión de la marca Freightliner, acoplado a una caja seca, con un valor en conjunto aproximado de 1 millón 200 mil pesos; así como tarimas cargadas con abarrotes, electrodomésticos, muebles, aparatos de ejercicio y diversos artículos, con un valor estimado de 500 mil pesos.

Además, en el mismo lugar fueron encontrados un montacargas y una camioneta Ford, tipo Ranger, ambos con los medios de identificación alterados, así como un inhibidor de señal y una escopeta de balines.

Al concluir este mandamiento judicial, el Agente del Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

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