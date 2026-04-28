Frustran robo de vehículo con violencia en Tecámac

Tras una persecución, en la colonia Isidro Fabela, elementos de la Guardia Civil de Tecámac lograron evitar el robo de un vehículo de transporte por aplicación, así como la detención de uno de los presuntos ladrones.

De acuerdo con los informes policiales, los hechos ocurrieron sobre la calle Hidalgo, donde oficiales fueron alertados por la presencia de un hombre lesionado que solicitaba auxilio.

La víctima, identificada como Omar ‘N’, presentaba una herida en el costado derecho causada por un arma punzocortante y refirió que había sido despojado de un vehículo Chevrolet Aveo 2026 por dos sujetos.

Señaló que metros adelante se encontraban los responsables, por lo que elementos de la Guardia Civil iniciaron una persecución, logrando cerrarle el paso en las esquinas de Hidalgo y Michoacán.

Al descender del vehículo, ambos sospechosos intentaron huir a pie; sin embargo, uno de ellos, identificado como Januário ‘N’, fue detenido por los uniformados, mientras que el segundo logró escapar.

Se hizo pasar como pasajero

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el detenido solicitó un servicio de transporte a través de la aplicación DiDi, en San Cristóbal Centro, municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Al llegar a la colonia Isidro Fabela, su cómplice interceptó el vehículo y abordó en el lado del copiloto, amenazando al conductor.

Fue entonces que Januário ‘N’ lo sujetó del cuello y lo amenazó con un arma punzocortante para despojarlo del automóvil.

La víctima recibió atención médica, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por la presunta comisión del delito de robo de vehículo con violencia.

Sanciones por robo

En el Código Penal del Estado de México el robo tiene diversas sanciones, ya que depende el valor real del objeto que se apropia indebidamente, la sanción mínima va de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa cuando el objeto no sobrepase las 30 veces el salario mínimo.

La sanción más severa está entre los seis a 12 años de prisión y de 250 a 300 días multa cuando el valor de lo robado exceda de dos mil veces el salario mínimo.

Si por alguna circunstancia la cuantía del robo no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no se hubiere fijado su valor, se impondrán de uno a cinco años de prisión y de 50 a 150 días multa”.

Se consideran agravantes cuando se usa la violencia, en ese caso la sanción se eleva, por lo que además de las penas contemplas, se impondrán de tres a diez años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin que exceda de mil días multa.

Cuando se cometa el robo de un vehículo automotor o de la mercancía transportada a bordo, se impondrán de tres a diez años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo roba do, sin qu exceda de mil días multa, sin perjuicio en su caso, de la agravante”.

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