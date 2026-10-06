Festival “El Viento Nos Une” reunirá a más de 200 artistas en Ecatepec

La cantante Julieta Venegas y más de 200 artistas, muchos de ellos locales, participarán en el segundo Festival Cultural “El Viento Nos Une”, que se realizará en Ecatepec, Estado de México, que se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre en 18 sedes del municipio, con eventos totalmente gratuitos.

Durante la presentación del festival, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss destacó la participación de músicos y bandas de gran trayectoria, como Julieta Venegas, Tex Tex, Patita de Perro, Azuky, Banda Bostik, Orquesta Nacional de Jazz, Son Rompe Pera, Nina Galindo y Triciclo Circus Band, entre muchos otros.

Mencionó que el gobierno municipal convocó a artistas ecatepenses, pues “queremos que el talento local tenga grandes escenarios”, además de que muchas presentaciones se efectuarán en espacios recuperados.

Azuky, rapera habitante de Ecatepec, recordó: “Yo empecé rapeando en el Parque del Reloj”, ubicado en San Cristóbal, resaltó la importancia de que el arte llegué a todos los espacios, además de reconocer que “la cultura ya es gigantesca en este municipio, pero va a crecer todavía muchísimo más”.

Triciclo Circus Band y Tex Tex Foto: Especial

Cisneros Coss explicó que el festival promueve la participación de los ecatepenses, que fueron convocados para intervenir en diversas áreas, como el desfile inaugural, ofrenda monumental, elaboración de pan de muerto en dos hornos artesanales y como artistas locales en los conciertos.

Refirió que en el festival habrá música para niños, sonidera y afromexicana, rock urbano, jazz, reguetón, hip hop, freestyle, carpa mexicana, stand up, circo, cabaret y trova, también se rendirá homenaje al cantautor Gabino Palomares, quien estaba programado para participar, aunque falleció el pasado 30 de septiembre.

Expresó que los eventos serán totalmente gratuitos, además de que se implementará un operativo para garantizar la seguridad de los asistentes.

Actividades por Día de Muertos

Benjamín González Pérez, organizador del festival, aseguró que éste tendrá dos vertientes, una para impulsar la participación de la población de manera directa, porque “los principales actores son la gente”, por lo que se lanzó la convocatoria al desfile inaugural, que se celebrará el próximo 28 de octubre del Puente de Fierro al Palacio Municipal, con la participación de 21 comparsas y 10 esculturas monumentales.

Añadió que los ecatepenses elaborarán una ofrenda monumental y dos grandes hornos en forma de calavera, estos últimos hechos con adobes que se fabrican en los centros comunitarios y que estarán en la explanada municipal, donde se impartirá un taller masivo para que los asistentes preparen pan de muerto, al tiempo que escuchan la historia de esta tradición en el marco del Día de Muertos.

Banda Bostik Foto: Especial

Añadió que la segunda vertiente corresponde a las presentaciones de artistas, como Julieta Venegas, Son Rompe Pera, Banda Bostik, Tex Tex, La Changa, Triciclo Circus Band, Nina Galindo, El Palomar, entre otros.

González Pérez dijo que el festival está diseñado para mostrar la diversidad de Ecatepec, razón por la que se presentarán artistas representativos del hip hop, reguetón, rock urbano, música electrónica, infantil, afrodescendiente y jazz, entre muchos otros.

“En realidad cada sede pretende dialogar con un público y reconocer la diversidad de Ecatepec”, expresó.

La cartelera completa del festival puede consultarse en las redes sociales del gobierno de Ecatepec.