Anuncia Azucena Cisneros regularización de la tenencia de la tierra en La Palma

En la colonia La Palma Tulpetlac, el programa de regularización de la tenencia de la tierra de Ecatepec dará inicio en el presente año, la estrategia forma parte del convenio firmado con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Durante una asamblea con vecinos de La Palma, se anunció acerca de la instalación de una Ventanilla para realizar los trámites de regulación del suelo, con el objetivo de ayudar a los habitantes de dicha zona.

“Tenemos que trabajar a marchas forzadas para levantar este municipio, para que la gente sienta que estamos cerca, que acompañamos los procesos comunitarios, pero también de regularización como nunca en la historia de Ecatepec”, subrayó Cisneros Coss.

También aprovechó para recordar cómo, anteriormente en la zona, existieron personas que lucraron con la necesidad de las personas, y afirmó que ahora le toca al gobierno municipal el ayudar a la gente porque “es su patrimonio que no costó tres pesos, es el resultado del esfuerzo de toda una vida y nosotros tenemos una gran responsabilidad en ello. Entonces, vamos a empezar”.

Además, el director de Desarrollo Urbano, Eduardo Nava, aseguró que en el municipio se comenzara con el proyecto piloto del programa de regularización de la tenencia de la tierra.

Para finalizar, Azucena Cisneros Coss, recorrió el andador y la calle Las Torres que fue pavimentada por los vecinos con ayuda del gobierno municipal.