Presunto feminicida de Ana Karen permanecerá en prisión preventiva

Daniel “N”, conductor de motocicleta que presta servicio por plataforma e involucrado en el feminicidio de Ana Karen, su pasajera, se quedará en prisión en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, este domingo se determinará su situación jurídica.

Según información vertida en la audiencia inicial, el informe de la empresa de plataforma para la que está dado de alta, señala que fue él quien canceló el viaje de Ana Karen y que permaneció unos 40 minutos en el sitio en donde fue localizado su cuerpo.

El informe dado a conocer por el Ministerio Público, establece que Ana Karen solicitó transporte de moto por plataforma a las 22:58 horas del sábado 28 de febrero. A las 23:05 horas una cámara del fraccionamiento en donde estaba la usuaria en una fiesta en San Antonio La Isla, captan la entrada de la moto y a las 23:11 sale del fraccionamiento con Ana Karen como pasajera.

Movimientos del conductor

Se detalló que al menos en cinco ocasiones, la empresa por plataforma reportó que Daniel detuvo la marcha para finalmente, a las 23:29 horas, cancelar el viaje.

Además, se establece según la geolocalización del viaje, que la moto se habría desviado 147 metros de la vialidad principal, correspondiente a la carretera Toluca-Tenango, a la altura de San Miguel Totocuitlapilco, en Metepec, que coincide con la ubicación del cuerpo de la joven de 19 años.

Fue hasta las 00:13 horas del 1 de marzo, que la plataforma vuelve a registrar actividad de geolocalización en el conductor, por lo que habría durado 40 minutos en el sitio en donde presuntamente Daniel habría agredido y asesinado a la víctima.

La amiga con la que departió Ana Karen ese sábado, señaló que cuando llegó la moto de plataforma, pidió a la joven no abordarla, notó que no traía casco y que ya era muy tarde para viajar en ese tipo de vehículo, pero la joven tranquilizó a su amiga y le dijo que tenía que irse y que ya había viajado con ese servicio de plataforma.

Después de que se fue Ana Karen, mandó al menos dos mensajes y realizó cuatro llamadas a su amiga. El primer mensaje decía “puta madre” y el segundo “hermana”. Las llamadas se registraron a las 23:22 horas, 23:23 y la última a las 23:24 horas, mismas que fueron calificadas como de auxilio.

Ana Karen, estudiante de pedagogía, fue a una fiesta a casa de una amiga a San Antonio La Isla; para regresar a casa en Metepec, pidió el servicio de mototaxi por plataforma, pero ya no llegó a su destino, su cuerpo fue localizado el 3 de marzo, mismo día que detuvieron al conductor de moto, a quien pusieron a disposición por su feminicidio.

Las autoridades señalaron que las primeras investigaciones establecen que el conductor quiso despojarla de sus pertenencias, pero al resistirse, la privó de la vida y la dejó en el terreno baldío en donde la localizaron.

Motocicleta no estaba registrada

En los primeros resultados de la investigación, así como con la información proporcionada por la empresa en la que se ofrece el servicio de transporte, se estableció que Daniel usó una motocicleta sin placas, por lo que no estaba registrada en la plataforma.

Asimismo, en las primeras declaraciones del sujeto, al momento de aceptar el viaje estaba bajo los influjos del alcohol, según sus palabras solo quería robar las pertenencias de la joven, pero Ana Karen opuso resistencia y la sujetó por el cuello para someterla.

El día de su captura, en su domicilio en el municipio de Calimaya, al parecer ofreció dinero a las autoridades para evitar su detención, por lo que también sería acusado del delito de cohecho.

*DRR*