Comienza circulación de unidades de campaña “En Ecatepec nos Cuidamos Todas”

La presidenta municipal de Ecatepec, Estado de México, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha la operación de unidades de transporte público que cuentan con códigos QR de la Red Violeta, para que las usuarias puedan denunciar casos de acoso o violencia de género.

La campaña “En Ecatepec nos Cuidamos Todas”, forma parte de las acciones emprendidas por su administración con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Hoy, previo al 8 de marzo, venimos a anunciar algo que ninguna administración había hecho por nosotras: Transporte seguro. Porque durante años el transporte público para nosotras ha significado una sola cosa: miedo. ¿Cuántas de ustedes no han sufrido o hemos sufrido acoso en el transporte? En realidad, somos muchas las que hemos vivido estas experiencias”, dijo frente a más de dos mil mujeres que se dieron cita en la explanada municipal.

Se fortalece seguridad

Azucena Cisneros añadió que en Ecatepec se ha fortalecido la estrategia de seguridad, en la cual se cuenta con apoyo de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Municipal.

Ejemplo de ello, dijo que con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en comparación con 2022, las cifras de violencia disminuyeron en el municipio; en el caso del feminicidio, éste se redujo 50 por ciento; el homicidio doloso, 39 por ciento; abuso sexual, 33 por ciento y la violencia de género en 27 por ciento.

La presidenta municipal enfatizó que Ecatepec salió del top 10 nacional de municipios con más feminicidios.

Foto: Especial

También reconoció el papel de las mujeres en diferentes momentos históricos, como la Independencia, Revolución y en la actualidad, como es el caso de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ellas son la prueba de que llegamos todas. Y de que no nos vamos a ir. Porque cuando las mujeres estamos al frente. ¡El cambio se siente!”, refirió.

Políticas en favor de las mujeres

La alcaldesa detalló que además del transporte público que se puso en marcha, en Ecatepec también se lanzó la Red Violeta, donde 58 mil mujeres se han registrado; distribución de tres mil 400 Puntos Violeta en todo el municipio y el respaldo brindado a mil mujeres con el Programa Integral de Apoyo a Madres Adolescentes.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), Claudia Castello Rebollar, manifestó que el 8 de marzo recuerda que las mujeres alzan la voz frente a la violencia, discriminación y desigualdades que aún persisten.

Foto: Especial

Pero también su lucha está impulsada por el amor y la esperanza de transformar la realidad para las generaciones presentes y futuras.

En el evento del #8M se entregaron reconocimientos de manera simbólica a la primera generación de graduadas de la Escuela de Manejo: “Mujeres en Ruta”; se realizó la exposición fotográfica “Detrás de la placa” de mujeres policías en su doble faceta de guardianas del orden y su vida civil y participó la Banda Infantil, ensamble de metales y Banda Sinfónica del municipio de Ecatepec bajo la dirección de la maestra Guadalupe Barrera.

*DRR*