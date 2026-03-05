Víctimas acusan por abusos a fiscal de Violencia de Género del Edomex

Colectivas feministas y agrupaciones de víctimas solicitaron la intervención de las autoridades estatales para atender la situación que prevalece dentro de la Fiscalía General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México.

Los señalamientos se concentran en la gestión de su titular, Dilcya García, a quien atribuyen prácticas irregulares y decisiones que, aseguran, han afectado la atención de los casos.

Familiares de víctimas sostienen que la funcionaria acumula múltiples inconformidades presentadas por deudos y denunciantes que han acudido a esa instancia.

Emiten disculpa pública

Recordaron que, en 2023, la institución emitió una disculpa pública después de que se acreditaran actos de revictimización contra familiares que buscaban justicia.

Las críticas también derivaron en acciones legales. Durante el año pasado se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México por presunto abuso de autoridad.

El expediente se relaciona con la investigación de un caso en el que una menor de cuatro años habría sido víctima de abuso sexual, presuntamente cometido por un familiar.

A estos reclamos se sumó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organismo que documentó prácticas dentro de la fiscalía en las que personal ministerial cuestiona la conducta de las denunciantes.

Fiscalía se aleja de su función

De acuerdo con el organismo, este tipo de actuaciones encuadra como violencia institucional, conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los colectivos inconformes subrayaron que la creación de esta fiscalía respondió originalmente a la necesidad de enfrentar la violencia feminicida y las desapariciones que afectan a la entidad. Sin embargo, sostienen que la operación actual se ha alejado de ese objetivo.

Abogados que han seguido diversos casos refieren, incluso, testimonios que apuntan al uso de agentes ministeriales como mecanismo de presión en conflictos particulares, en lugar de centrarse en labores de investigación.

Llevarían queja a gobernadora

El Colegio de Abogadas y Juristas del Estado de México A.C. también fijó postura, la organización señaló que ha detectado un patrón de omisiones y retrasos en la integración de carpetas de investigación, lo que, advierten, termina por afectar el acceso a la justicia de las víctimas.

Ante este panorama, colectivos y organizaciones solicitaron la intervención del fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, para revisar la actuación de la Fiscalía de Género y corregir las irregularidades señaladas.

Advirtieron que, de no existir una respuesta institucional, acudirán directamente ante la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, para exponer el caso.

