Caso Henry en Chalco: Familiares de acusado aseguran que lo están confundiendo

Familiares y amigos de Edgar N, quien es señalado por haber participado en la quema de las instalaciones de una tienda de conveniencia en la colonia Xico, en el municipio de Valle de Chalco, y haber causado quemaduras al pequeño Henry, de dos años, y a su padre, llevan a cabo una manifestación frente a las instalaciones de los juzgados de Chalco, donde se realiza una audiencia.

Los inconformes, con pancartas, aseguran que están confundiendo a Edgar con su hermano menor, quien se encuentra en la Quinta del Bosque, en Zinacantepec.

‘Lo están confundiendo’

Caso Henry en Chalco. Ángeles Velasco

Luis Manuel Mendoza, primo de los detenidos, mencionó que están confundiendo a sus familiares, además de que ellos se encontraban en otro punto, a 20 minutos de la tienda, ingiriendo bebidas.

Todos podemos ver que en las imágenes de los videos del B3 las personas que salen son muy altas y delgadas, mientras que mis primos, honestamente, son de baja estatura, de muy baja estatura. Se me hace una injusticia por parte de la fiscalía que estén inculpando a gente que está trabajando”.

Aseguran que incluso Edgar, quien maneja un mototaxi, tiene una de sus bases cerca de la tienda que fue quemada.

Sería ilógico que él la hubiera quemado, sabiendo que lo conocen”, añadió.

Manifestación

Ante ello, al llevarse a cabo la audiencia, decidieron manifestarse.

Es una manifestación pacífica. Lo único que se pide es justicia para él. Realmente es una injusticia lo que se está cometiendo. Lo que se espera es que salga en libertad y lo que se pide a las autoridades es que ubiquen a los responsables y que hagan bien su trabajo”, añadió Juan, cuñado de Edgar.

Los inconformes piden que se haga justicia tanto para Henry, quien tiene quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, y para su padre, como para sus familiares.

Que se haga justicia tanto para las personas que sufrieron los daños como para las personas que tienen privadas de su libertad. Más que nada es una injusticia; a ellos no se les culpa. Todas las pruebas por las que los tienen privados de su libertad no corresponden con las que realmente son. Que se haga justicia y detengan a quienes realmente lo cometieron”, apuntó Patricia Torres, tía de Edgar.

