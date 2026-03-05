Edomex: Abuelitos salen de su casa y desaparecen; van a bordo de una motocicleta

Una pareja de adultos mayores desapareció la mañana del pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, luego de que salieron de su casa a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido, en la colonia Viveros del Valle, en Tlanepantla de Baz, Estado de México.

De acuerdo con reportes, la pareja de adultos mayores, conformada por Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández, ambos de 62 años de edad, viajaba en una motocicleta Yamaha, del año 2014, con clave vehicular M660105.

De acuerdo con la ficha de búsqueda del Gobierno del Estado de México, la señora Lilia mide 1.64 metros, es de complexión media, cara redonda, cabello teñido rubio a media espalda, nariz chata base ancha, orejas chivas, mentón oval, labios gruesos y pesa 60 kilos.

Es de tez morena clara, frente amplia cejas depiladas, ojos café oscuros chicos, boca mediana y pómulos redondos.

Como seña particular, la señora Lilia tiene una cicatriz de varicela en la frente.

La señora Lilia Aldama Martínez, desaparecida en el Edomex. Foto: Especial

Mientras que el señor Alejandro mide 1.75 metros, es de complexión media, cara redonda, cabello entrecano corto, nariz chata base ancha, orejas grandes, mentón cuadrado, labios delgados, pesa 75 kilos, es de tez morena oscura, frente chica, cejas pobladas, ojos café oscuros chicos, boca mediana y pómulos redondos.

Como señas particulares, el señor Alejandro tiene una cicatriz de quemadura en el brazo, cara y cabeza del lado derecho.

El señor Alejandro Rojas Hernández, desaparecido en el Edomex. Foto: Especial

De acuerdo con vecinos, la tarde del día de la desaparición, dos personas ingresaron al domicilio alegando que la pareja los envió a alimentar a sus perros, y se llevaron un portafolio con documentos importantes, como escrituras de propiedades y facturas de vehículos.

Para brindar cualquier información que ayude con la localización de la pareja, el Gobierno del Estado de México cuenta con los números telefónicos 800 509 09 27 y 800 216 03 61.

En Nuevo León desaparece madre junto a sus dos hijos

Una madre y sus dos hijos –menores de edad- fueron reportados como desaparecidos en la comunidad Hacienda Las Abras de Arriba, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Lorena Barbosa Leal, de 30 años de edad, y sus hijos Jorge Ricardo y Jacobo Domingo, de 15 y 7 años, respectivamente, fueron vistos por última vez el 1 de febrero del presente año.

La Fiscalía General de Justicia del Estado ya tomó el caso y abrió una carpeta de investigación, sin que hasta el momento haya claridad acerca de la ubicación de estas personas.

¿Cómo identificar los desaparecidos?

De acuerdo a la ficha de búsqueda emitido por la Fiscalía del Estado, la madre, identificada como Lorena Barbosa Leal, mide 1.50 metros de estatura, es de tez morena clara y cabello negro, lacio, y a la altura de los hombros.

Al señalar que se desconoce la vestimenta que llevaba puesta el día de su desaparición, la ficha muestra que Lorena tiene, como señas particulares, una mancha café al lado de la boca.

En cuanto a uno de los hijos desaparecidos, Jorge Ricardo, simplemente se lee que es un chico de 1.50 metros de estatura, de tez morena, complexión delgada y cabello negro lacio.

¿Dónde dar informes sobre personas desaparecidas?

Si cuentas con información relacionada a la desaparición de Lorena y sus hijos, o algún dato valioso que ayude a las autoridades en su proceso de investigación, vale la pena que sea enviada a los siguientes números telefónicos:

Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata: 81 20 20 44 11 Comisión Local de Búsqueda Nuevo León: 81 19 90 38 73.

jcp