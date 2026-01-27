¡Familia de gorrones! Comen y ya se iban sin pagar; así los exhibieron

Una familia quedó exhibida en redes sociales luego de acudir a comer a un local en Ciudad Azteca, municipio Ecatepec en el Estado de México. Todo parecía normal, una mesa de comensales que pedían de todo y fueron atendidos por el personal, pero a la hora de terminar vino el escándalo.

La familia abusiva aplicó la que se conoce como ‘Ya comí, ya bebí y ya no me hallo aquí’, entonces tras terminar de saborear sus platillos, se salieron del lugar y ya se iban, pero dos empleadas del lugar los alcanzaron y les exigieron el pago.

No querían pagar y se pusieron necios

Los comelones decían que no iban a pagar si no borraban el video del celular y la mujer del local exigía que le pagaran o no los iba a dejar ir, una de las empleadas se puso frente al auto para que este no avanzara, poniendo en peligro su integridad y retando al conductor a que le aventara el coche.

Empleada los enfrentó

Finalmente, la adulta mayor, la otra mujer y el conductor del auto juntaron el poco dinero que traían para pagar la cuenta. No sin antes reclamar...

“Pinche porquería de tacos”

¡Pues no se los hubieran comido! Dijo la mujer que atendía el negocio.

El video se hizo viral y los usuarios no tardaron en criticar la actitud de la familia tragona.

El coche de los gorrones Especial

Así reaccionaron las redes:

Hdspm así hay mucha gente

¡Hubieran también llamado a la policía…!

¿No qué un México sin hambre!?

Tragones y tacaños, pero acabaron en el video.

La de los tacas diciendo, los vamos a acusar de intento de homicidio, jajajja.

¿Qué podría configurarse legalmente?

En México, una conducta como irte de un restaurante o local con intención de no pagar lo consumido puede encuadrarse en el delito de fraude, específicamente cuando:

Obtienes un servicio (comida o bebida) y te retiras sin pagar, con la intención de no hacerlo.

Esto implica aprovecharse del establecimiento de forma engañosa (lucro indebido o engaño).

El Artículo 386 del Código Penal Federal establece que quien engaña para lograr un lucro indebido puede ser sancionado.

Además, en el Artículo 387 del mismo código hay conductas específicas de fraude que incluyen casos como:

El que se haga servir algo o reciba un servicio y no pague el importe de lo que haya obtenido.

¿Es robo u otro delito?

Aunque socialmente se compara con el robo, en términos legales en México el acto de no pagar generalmente se analiza como fraude, no como robo simple, ya que la comida o servicio fue consumido con consentimiento inicial del establecimiento.

Posibles sanciones

Si se configura el delito de fraude por no pagar la cuenta, las penas dependiendo de la cuantía pueden incluir:

Multa y/o prisión de acuerdo con el valor de lo defraudado, desde unos meses hasta varios años (por ejemplo, el Código Penal Federal señala penas que van desde días a meses de multa o incluso años de prisión en casos de mayor monto).

La aplicación real de sanciones depende de que el restaurante denuncie el hecho y que se demuestre la intención de no pagar. Si fue un olvido o un error genuino, no suele haber delito penal (aunque sí obligación civil de pagar).