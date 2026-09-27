Aseguran 19 ajolotes, tres camaleones y una boa en el Estado de México

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 23 ejemplares de vida silvestre que se encontraban en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), ubicado en la localidad de Cañada de Cisneros, en Tepotzotlán, Estado de México.

La intervención se realizó luego de un requerimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante el cual se solicitó al establecimiento acreditar la legal procedencia de los ejemplares que tenía bajo su resguardo.

Personal de la Profepa realizó una visita de inspección el pasado 21 de septiembre y constató la presencia de 19 ajolotes mexicanos, tres camaleones de velo y una boa.

Los 23 ejemplares de vida silvestre que se encontraban en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre, ubicado en la localidad de Cañada de Cisneros, en Tepotzotlán. Cortesía

Durante la diligencia, los inspectores solicitaron la autorización correspondiente emitida por la Semarnat, así como la documentación que acreditara el origen legal de los animales. Sin embargo, dicha información no fue presentada, por lo que la autoridad determinó imponer como medida de seguridad el aseguramiento de los ejemplares.

Entre las especies aseguradas se encuentran el ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) y la boa (Boa constrictor), ambas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. El ajolote está catalogado como especie en peligro de extinción, mientras que la boa se encuentra bajo la categoría de amenazada.

La Profepa informó que dará continuidad al caso mediante la apertura de un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, la dependencia señaló que mantendrá las inspecciones a los PIMVS con el objetivo de verificar que cuenten con las autorizaciones necesarias y con la documentación que permita acreditar la legal procedencia de los ejemplares de vida silvestre que albergan.