Mueren 6 personas en combi que quedó varada en inundación en Tultitlán

Seis personas fallecieron la noche del domingo luego de que la combi del transporte público en la que viajaban quedara varada entre las inundaciones derivadas de la fuerte lluvia en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad habría presentado una falla que provocó que las personas que viajaban en ella se intoxicaran con los gases de combustión del motor que se filtraron y se acumularon rápidamente en la cabina de pasajeros debido a que el escape quedó bajo el agua. Entre las personas que murieron se encuentra el conductor.

En el interior de la unidad fueron localizados los cuerpos de tres personas, mientras que en la banqueta quedaron las otras tres víctimas, quienes lograron descender, pero se desvanecieron metros adelante presuntamente debido a la intoxicación.

La unidad del transporte que quedó varada entre la inundación cerca de la estación Cueyamil del Tren Suburbano tuvo que ser remolcada con grúa para poder sacarla de la zona en la que quedó atrapada y trasladarla al Centro de Justicia de Tultitlán como parte de la investigación por la muerte de seis personas, entre ellas dos mujeres.

Trascendió que la unidad de la Ruta 30 brindaba un servicio privado de transporte, por lo que no cubría el trayecto que normalmente realiza. En tanto, los cuerpos de las seis personas que fallecieron fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizarles la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.

Las autoridades del municipio abrieron una carpeta de investigación para esclarecer qué es lo que sucedió y deslindar responsabilidades.