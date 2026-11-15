Ecatepec invierte 55 millones de pesos en pavimentación y obras hidráulicas en Tulpetlac

Más de 20 mil habitantes de las colonias La Cruz Tulpetlac, El Ostor y Lomas de San Carlos resultaron beneficiados con la pavimentación de calle Pinos y avenida Principal, obra que representó una inversión de 55 millones de pesos y que fue inaugurada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Los trabajos comprendieron la repavimentación con concreto hidráulico de 237 metros lineales de ambas vialidades, así como la rehabilitación integral de las redes de agua potable y drenaje, que presentaban un deterioro acumulado durante décadas por la falta de mantenimiento.

Los recursos provinieron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun).

Durante la inauguración, Cisneros Coss afirmó que su administración continuará con el mejoramiento de la zona, ubicada en las faldas de la Sierra de Guadalupe, mediante nuevas obras de pavimentación, rehabilitación del camellón, ordenamiento del tianguis e instalación de mobiliario urbano.

La presidenta municipal señaló que las comunidades de esta región enfrentaron durante años carencias de servicios e infraestructura, por lo que aseguró que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas municipal, explicó que la intervención beneficia directamente a 900 personas, mientras que más de 20 mil reciben un beneficio indirecto, debido a que ambas vialidades funcionan como vías de acceso hacia El Ostor y Lomas de San Carlos.

Vecinos de la zona reconocieron los trabajos realizados por el gobierno municipal, particularmente la renovación de las redes hidráulicas y sanitarias, cuyo deterioro había generado problemas después de años sin intervenciones integrales.

Con estas obras, el Ayuntamiento de Ecatepec busca mejorar la movilidad y los servicios básicos en las comunidades asentadas en la parte alta de Tulpetlac.