Desde el año pasado, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, 491 policías municipales fueron dados de baja, 119 están suspendidos por incurrir en irregularidades y se presentaron 15 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en las que están involucrados agentes municipales.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss explicó que Ecatepec es el municipio de la Zona Metropolitana que más policías ha dado de baja, pidió a la población no quedarse callada y denunciar cualquier tipo de corrupción, ya que el objetivo es erradicar las ‘mordidas’ y que ningún trámite esté condicionado a esta práctica, “porque no se puede abusar del cargo, como ocurría en el pasado”.

En conferencia de prensa, recordó que el pasado 15 de agosto inició la plataforma Ecatepec sin Mordidas, que en tres meses recibió 203 denuncias, 150 de ellas ya atendidas, 41 en trámite y 12 bajo investigación, entre ellas hay siete contra servidores públicos municipales y cinco contra policías.

Azucena Cisneros consideró necesario dejar de normalizar la corrupción, pues reconoció que se paga un alto costo por tolerar conductas irregulares de servidores públicos Foto: Especial

Mencionó que el combate a la corrupción inició en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, donde elementos que incurrieron en irregularidades fueron dados de baja y otros están suspendidos.

Agregó que la actual gestión registra mil 309 servidores públicos municipales dados de baja, sancionados o suspendidos, principalmente de la Policía Municipal, Movilidad, Desarrollo Urbano, Mercados y Vía Pública y Desarrollo Económico.

Estamos hablando de conductas muy concretas: cobros para evitar una clausura o para hacer un bacheo, compras que se exigían como condición para sacar un trámite y el presunto uso de un vehículo oficial para fines personales. Eso se investiga y quien resulte responsable habrá consecuencias”, afirmó.

La munícipe consideró necesario dejar de normalizar la corrupción, reconoció que se paga un alto costo por tolerar conductas irregulares de servidores públicos, lo que su gobierno no permitirá.

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Carlos Ríos Saucedo, titular del Órgano Interno de Control Municipal, aseguró que Ecatepec sin Mordidas es una herramienta eficiente, pues en tres meses captó 203 denuncias ciudadanas.

Dijo que la plataforma tiene en total ocho mil 404 denuncias, aunque 88 por ciento de ellas corresponden a otras administraciones municipales que no fueron atendidas oportunamente.

Refirió que mil 309 servidores públicos de la actual administración fueron sancionados, dados de baja o suspendidos por incurrir en irregularidades, de los cuales 610 corresponden a la policía municipal, de los que 491 fueron dados de baja y 119 están suspendidos, otros 699 tuvieron sentencias del Órgano Interno de Control Municipal.