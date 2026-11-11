Detienen a integrante de Los 300 por extorsión y despojo en Ecatepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó dos órdenes de aprehensión contra Óscar “N”, presunto integrante del grupo Los 300, organización dedicada a la extorsión y despojo, entre otros delitos, en esa entidad.

Dicho sujeto estaba considerado uno de los objetivos prioritarios de la fiscalía mexiquense, dentro de la Operación Restitución, implementada para devolver a sus legítimos dueños las propiedades de las que fueron despojadas.

La FGJEM estableció que en marzo de 2024, el acusado y otros sujetos llegaron a un puesto ambulante, en el municipio de Ecatepec, en donde se acercó al dueño y le exigió una cantidad de dinero semanal para continuar con su actividad comercial; en caso de negarse, lo desalojarían de su vivienda.

En un hecho diverso, este mismo sujeto, en agosto de 2025, también en Ecatepec, llegó acompañado de dos individuos al domicilio de la víctima, a quien aparentemente amenazó con un arma de fuego y le habría exigido salir de la vivienda, entregarle los documentos que acreditaban la propiedad y su credencial de elector”.

Detenciones contra Óscar “N”

Por la amenaza al comerciante, la fiscalía mexiquense le cumplimentó orden de aprehensión en febrero pasado; sin embargo, el juez le dictó auto de no vinculación a proceso, por lo que se interpuso recurso de apelación y un tribunal lo revocó.

Posteriormente en abril fue vinculado a proceso y en ese mismo mes se llevó a cabo audiencia para su notificación, no obstante, el sujeto no compareció, por lo que el juez giró orden de reaprehensión”.

Por el desalojo de la vivienda, le fue cumplimentada orden de aprehensión, lo cual permitió su ingreso a prisión, donde quedó a disposición de un juez, en ese lugar le fue cumplimentada la orden de reaprehensión referida.

En caso de ser declarado culpable, podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión por cada uno de los casos en los cuales probablemente participó; sin embargo, se le debe de considerar inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia”.

La Operación Restitución ha permitido la detención de 61 objetivos, quienes están involucrados en el despojo de viviendas, entre otras propiedades, en el Estado de México.