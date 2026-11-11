Volcadura de pipa en la autopista México- Pachuca provoca caos por 6 horas

Una pipa de gas, cargada al 80 por ciento de su capacidad de 10 mil litros, se volcó sobre la autopista México-Pachuca, por lo que fue necesario evacuar a cerca de 100 personas de las colonias San Pedro y Santa Clara del municipio de Ecatepec, Estado de México, sitio en donde hace 13 años explotó una pipa, lo que cobró la vida 22 personas.

El incidente se registró al filo del mediodía sobre dicha vía a la altura del kilómetro 13.5, con dirección a la Ciudad de México, de acuerdo al conductor de un vehículo particular, la pipa le dio alcance posteriormente al volcarse.

La pipa se volcó, al volcarse me impacta, nada más escuche el amarrón de la pipa y la verdad ya no supe por el golpe. Veníamos normal, donde está la reducción de la autopista, veníamos a paso lento, nada más escucho el derrapón de la pipa y cuando veo por el espejo veo que viene encima de mí la pipa y me impactó por atrás, si me dio miedo”,explicó Enrique Herrera, cuyo vehículo fue alcanzado por la pipa.

Edgar Gutiérrez, subdirector operativo de Protección Civil de Ecatepec, mencionó que recibieron el reporte del incidente unos minutos antes de las 12 del mediodía.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Es una pipa de la empresa Metropolitano de 10 mil litros, cuenta con el 85 por ciento de su capacidad, se evacuaron personas y se cerró la circulación”.

Explicó que para descartar algún riesgo para los asentamientos cercanos a la autopista, se decidió evacuar a alrededor de 100 personas de la parte frontal de la colonia San Pedro y Santa Clara.

Por el impacto, que solo provocó golpes menores al conductor de la pipa y su ayudante, algunos automovilistas trataron de ponerse a salvo.

Me bajé inmediatamente y me alejé porque vi que era una pipa de gas, cuando no pasó nada, fui auxiliar al conductor porque vi que estaba tendido”, narró Enrique Herrera.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

La autopista fue cerrada mientras se traspasaba el gas de la pipa a otra que llegó al sitio, dichas maniobras que se prolongaron por varias horas.

Se están haciendo maniobras de traspaleo de gas con una bomba que se encuentra en la pipa volcada, hacia una que está vacía, con el objetivo de que al realizar las maniobras para poder enderezarla no cause daños en la estructura que sujeta la bola al chasis”, señaló Edgar Gutiérrez, subdirector operativo de protección civil municipal

Luego de seis horas, la circulación en la autopista se reanudó.