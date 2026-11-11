Dan de baja a policía de investigación por pedir dinero para agilizar trámite
La agente de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl fue grabada cuando una persona le entregó dinero
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio de baja a una elemento de la Policía de Investigación, ya que fue exhibida en un video cuando, aparentemente, pidió dinero a una persona que acudió a presentar una denuncia para agilizar su trámite.
Los hechos ocurrieron en la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, a donde la víctima acudió para dar seguimiento a una indagatoria por fraude.
Esta mañana la Policía de Investigación identificada con las iniciales M. G. S. C ha sido dada de baja de esta Institución en tanto que se inició una investigación de oficio en su contra para determinar su posible participación en actos constitutivos de delito o administrativos”, detalló la fiscalía mexiquense.
La FGJEM afirmó que no se tolerará ninguna conducta fuera de la ley cometida por servidores públicos.