Dan de baja a policía de investigación por pedir dinero para agilizar trámite

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio de baja a una elemento de la Policía de Investigación, ya que fue exhibida en un video cuando, aparentemente, pidió dinero a una persona que acudió a presentar una denuncia para agilizar su trámite.

Los hechos ocurrieron en la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, a donde la víctima acudió para dar seguimiento a una indagatoria por fraude.

Esta mañana la Policía de Investigación identificada con las iniciales M. G. S. C ha sido dada de baja de esta Institución en tanto que se inició una investigación de oficio en su contra para determinar su posible participación en actos constitutivos de delito o administrativos”, detalló la fiscalía mexiquense.

La FGJEM afirmó que no se tolerará ninguna conducta fuera de la ley cometida por servidores públicos.