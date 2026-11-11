Chalco busca dar certeza jurídica a viviendas; alerta por venta irregular de terrenos

La necesidad de contar con una vivienda y tener un patrimonio es aprovechado por fraccionadores que pretenden vender una zona de recarga acuífera y considerada arqueológica en las inmediaciones de la colonia Jardines de Chalco, por lo que las autoridades alertan los interesados para que no dejarse engañar.

La presidenta municipal, Abigail Sánchez al dar a conocer que en el municipio se iniciará un programa de regularización, comentó que han detectado que están vendiendo terrenos ubicados en la parte trasera de la colonia Jardines de Chalco, Estado de México, de forma irregular, por lo que se han tomado medidas como quitar letreros, avisar que dicha zona no es susceptible de asentamientos humanos y alertar sobre los riesgos de comprar ahí, pero siguen anunciándose por medio de redes sociales.

“En una zona de jardines, es una zona de recarga natural del agua que no deben de comprar ahí, he visto que sigue la venta por más que nosotros retiramos los anuncios, siguen vendiendo hasta por TikTok, no se dejen engañar es una zona inclusive arqueológica con hundimiento, ahí era el lago de Chalco, va a ser imposible que nosotros como gobierno municipal, evitemos afectaciones, es sí o sí que se va inundar”, alertó.

Al inaugurar calles en la comunidad de San Lucas Amalinalco, resaltó que durante décadas se fueron asentando en diversas localidades, por lo que ahora para dar certeza jurídica, se va a iniciar un programa de regularización, pero primero se va a checar las condiciones de cada zona, “hemos visto eso de que no haya riesgos de un canal, una barranca, se haya consolidado ahí es donde se va buscar la escrituración.

Citó que hay una franja de Jardines de Chalco, va a entrar a la escrituración, la cual tiene ya más de 40 años de conformado.

“Todo ese trabajo estamos llevando, para que cada rincón del municipio haya escrituras, para lo cual habrá módulos, uno en la entrada de la Unidad de Villas, pero también va a tener una ventanilla única en la tesorería municipal, donde se van a juntar los trámites para que el ciudadano no tengamos ve a tesorería, que ve al odapas, que sea un solo lugar para que ellos se les facilite”.

Mencionó que muchas veces los ciudadanos no saben a dónde acudir, por lo que en un solo lugar se podrán llevar a cabo los trámites, “les vamos ayudar para que pueda ser uy rápida la escrituración”.

La edil resaltó que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, ya están con levantamientos en campo, traen drones que ya se están haciendo los levantamientos, de hecho, ya están aperturados los descuentos

Ante ello exhortó a los vecinos a estar al pendiente de las asambleas, “porque va a ser en las asambleas donde informamos para que en cuento llegue la asamblea ya estamos listos para que empiece la escritura”, concluyó.