Ecatepec logra disminuir más de 40% los delitos de alto impacto

Los delitos de alto impacto bajaron 41.1 por ciento en Ecatepec, Estado de México, ejemplo de esto es que las víctimas de extorsión se redujeron en 85 por ciento, además de la captura de generadores de violencia que eran objetivos prioritarios en el municipio.

Estas cifras las dio a conocer la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss detalló que las personas afectadas por algún delito pasaron de 61.8 a 24.9 por ciento; mientras que la confianza en la policía municipal aumentó de 36.3 a 54.1 por ciento, como resultado de estrategias de vigilancia en territorio y la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.

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En conferencia de prensa, la alcaldesa reiteró que la aplicación en territorio de la estrategia de seguridad, que impulsa el gobierno federal, da resultados con inteligencia policial, acciones preventivas y estrecha coordinación para combatir delitos de alto impacto.

Azucena Cisneros enfatizó que, en lo que va del año la policía municipal, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) ha detenido a 27 objetivos generadores de violencia, los cuales se pusieron a disposición de las autoridades, por lo que reconoció a las mujeres y hombres de la Policía de Ecatepec.

Nuestra meta es que nadie se sienta inseguro en Ecatepec. Hoy hablamos de paz y seguridad y lo hacemos con datos. La confianza en la policía municipal aumentó 49 por ciento, las personas que reportaron ser víctimas de extorsión bajaron 85 por ciento y la esperanza de que su colonia mejore aumentó de seis al 41.6 por ciento”, enfatizó.

También destacó la reducción de 85 por ciento en las extorsiones: en 2018, 12.2 por ciento de adultos reportó haber sido víctima de extorsión, pero en 2026 el porcentaje solo alcanzó 1.8.

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Bajan todas las modalidades de robo

En su intervención, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, explicó que la extorsión y los robos a casa habitación, transportista, de vehículos, en transporte público y a transeúnte, así como el homicidio doloso, tuvieron reducción de 41.1 por ciento de 2024 a 2026, con dos mil 472 ilícitos menos.

Agregó que en lo que va del año, cinco mil 173 personas han sido puestas a disposición del Ministerio Público, mil 397 vehículos fueron recuperados, se decomisaron seis mil 766 dosis de narcóticos, se aseguraron 281 tomas ilegales de combustible y 310 chelerías quedaron clausuradas.

El comisario de Ecatepec añadió que, con el nuevo titular del Mando Coordinado de Zona Oriente, Conrado Bruno Pérez Esparza, se acordó un cierre de filas para mantener una estrecha coordinación para el trabajo en territorio, para mantener los operativos de alto impacto en el municipio, al tiempo que se reforzará la vinculación con las fiscalías y jueces.