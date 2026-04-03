Inauguran un nuevo Centro LIBRE en Santo Tomás, Estado de México

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de un nuevo Centro LIBRE en el municipio de Santo Tomás, con lo que ya suman 41 espacios de este tipo en la entidad.

Este punto se agrega a los previamente abiertos en Luvianos, Acambay y Tianguistenco, como parte de una estrategia que busca, eventualmente, cubrir los 125 municipios mexiquenses.

El proyecto ha recibido respaldo del gobierno de México, en ese contexto, se anunció una inversión de 50 millones de pesos para 2026, impulsada desde la administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la finalidad de ampliar la red hasta alcanzar 47 centros en el estado.

Foto: Especial

Estos espacios están diseñados para brindar atención integral a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Ahí reciben asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento por parte de trabajadores sociales.

Además, se promueven actividades culturales y comunitarias, junto con capacitación laboral, en un intento por fortalecer su independencia económica, un factor que suele marcar la diferencia en estos casos.

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Desde la administración estatal se ha insistido en que el combate a la violencia de género no puede limitarse a acciones aisladas. En esa línea, Gómez Álvarez ha impulsado medidas como la firma del “Compromiso por la Igualdad” con los 125 ayuntamientos, la propuesta para crear un Juzgado LIBRE y la implementación de los Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras” en los municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género.

La apuesta es construir una red de apoyo más cercana, más visible, que no se quede en el papel. Porque, en la práctica, el reto sigue siendo que estas herramientas lleguen a quien realmente las necesita.

*DRR*