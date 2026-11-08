Delfina Gómez advierte que niños recurren al celular ante falta de atención en sus hogares

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, advirtió que la falta de atención, escucha y convivencia familiar puede llevar a niñas y niños a encontrar en los teléfonos celulares una forma de compensar el abandono emocional, por lo que llamó a madres y padres de familia a dedicar más tiempo a sus hijos.

La mandataria señaló que, en ocasiones, los menores recurren a los dispositivos móviles porque no encuentran espacios para expresar sus inquietudes o sentirse escuchados en casa.

“Yo creo que el niño a veces lo que pide es que se le escuche, que se le ponga atención y, a veces, al no ser escuchado, al no ser visibilizado, pues el único elemento que tiene para poder ser escuchado o al menos que se vea es el uso del celular”, expresó.

Delfina Gómez cuestionó que algunos adultos entreguen teléfonos a sus hijos para mantenerlos entretenidos y evitar interrupciones en sus actividades. En contraste, propuso recuperar la convivencia familiar, especialmente durante las comidas, como una oportunidad para conocer sus preocupaciones, amistades y posibles problemas.

Sobre las restricciones al uso de celulares en las escuelas, informó que la Secretaría de Educación estatal trabaja con supervisores, directores y docentes para establecer medidas que regulen estos dispositivos, ante riesgos como el acoso, la extorsión, la desinformación y la violencia digital.

Aclaró que la tecnología y la inteligencia artificial representan herramientas útiles para el aprendizaje, pero subrayó que deben utilizarse con responsabilidad y conciencia de sus posibles consecuencias.

Asimismo, adelantó que la Secretaría de Salud presentará un proyecto de atención a la salud mental en los planteles educativos. También indicó que las reuniones escolares con madres y padres de familia incluirán orientación sobre comunicación, cuidado y atención emocional de los estudiantes.

La gobernadora confió en que docentes y familias respalden las medidas mediante el diálogo y la explicación de los riesgos asociados al uso excesivo o inadecuado de los dispositivos móviles.

Finalmente, sostuvo que la participación de los adultos será fundamental para que las restricciones escolares también tengan continuidad en los hogares, donde la atención y la convivencia pueden evitar que las pantallas se conviertan en el principal espacio de acompañamiento para los menores.