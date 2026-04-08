¿Lo has visto? Familia de Daniel Carrillo pide ayuda para localizar a adulto mayor

Desde hace dos días, las hijas de Daniel Carrillo de 78 años lo buscan, pues salió de su domicilio en la colonia Vicente Villada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, desde entonces no han sabido nada de él.

Claudia Carrillo, hija de Daniel, recordó que al filo de las 12:30 horas del pasado 6 de abril, cuando su hermana le iba a dar de almorzar se percató que ya no estaba. Inicialmente pensaron que había salido como acostumbraba y que regresaría.

Recuerdan que trataban de que no saliera solo, pues de repente se confundía, por lo que al pasar las horas y ver que no regresaba empezaron a buscarlo.

Foto: Especial

La familia acudió a denunciar su desaparición y pudieron revisar algunas cámaras de seguridad, en donde se pudo apreciar que caminaba hasta la avenida Texcoco; sin embargo, fue el último punto en donde se le pudo apreciar.

Ante ello, empezaron a buscarlo en la Ciudad de México, donde anteriormente trabajó y en una casa que tiene en Chalco, pero nadie lo ha visto.

Por lo que ahora piden apoyo localizar a Daniel quien mide 1.62 metros, de complexión delgada, cara ovalada, ojos café oscuro, pesa alrededor de 62 kilos y tez blanca.

*DRR*