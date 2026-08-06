Sujeto agrede con machete a vecinos de Ciudad Azteca en Ecatepec

Un video difundido en redes sociales muestra a un sujeto de la tercera edad sumamente agresivo, quien reta a golpes a un joven en plena calle y posteriormente saca un machete para amedrentar a la víctima y a todos los presentes que estaban junto a él, entre ellos dos mujeres, el hecho ocurrió en la colonia Ciudad Azteca en el municipio de Ecatepec en el Estado de México.

Así llegó a amenazar @c4jimenez

El video que puede verse en la cuenta @c4jimenez muestra al "abuelo" que viste playera blanca quien llega acompañado de un perro pastor alemán, sin embargo, una vez que saca el machete, el perrito mejor se da la vuelta y se aleja. Los hechos fueron registrados el pasado 4 de agosto alrededor de las 4:30 de la tarde y con varios vecinos como testigos de la fuerte agresión. En el audio se escucha a las mujeres decirle al joven atacado que mejor se meta a su casa, para evitar que el sujeto lo lesione.

Se sabe que el sujeto se llama Germán "N" y que no es la primera vez que amedrenta a los vecinos.

Así los comentarios en redes sociales:

Ni en el planeta de los simios se ven cosas así.

Que parte de azteca banda hay que irle a partir toda su put@ madre

Jajaja bien malo, y uno creyendo que el pastor belga atenderá su orden y Hasta el perro dice mi madres son un chingo ... Este wey de chico veía los ThunderCats

Le dieron vida al viejo, con tanta gente mínimo lo hubieran dejado en silla de ruedas cómo dicen el valiente vive hasta que el cobarde quiere y mejor que lloren en su casa que en la mia

Pinche vejete hediondo, ya está bastante ruco, para andar de pinche alucín, en esta semana lo vamos a ver aquí mismo con su cara de idiota y la cola caída como los perros