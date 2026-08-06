Sujeto agrede con machete a vecinos de Ciudad Azteca en Ecatepec
Al parecer no es la primera vez que el sujeto de la tercera edad y de nombre Germán N ha amedrentado y atacado a algunos vecinos de la zona.
Un video difundido en redes sociales muestra a un sujeto de la tercera edad sumamente agresivo, quien reta a golpes a un joven en plena calle y posteriormente saca un machete para amedrentar a la víctima y a todos los presentes que estaban junto a él, entre ellos dos mujeres, el hecho ocurrió en la colonia Ciudad Azteca en el municipio de Ecatepec en el Estado de México.
El video que puede verse en la cuenta @c4jimenez muestra al "abuelo" que viste playera blanca quien llega acompañado de un perro pastor alemán, sin embargo, una vez que saca el machete, el perrito mejor se da la vuelta y se aleja. Los hechos fueron registrados el pasado 4 de agosto alrededor de las 4:30 de la tarde y con varios vecinos como testigos de la fuerte agresión. En el audio se escucha a las mujeres decirle al joven atacado que mejor se meta a su casa, para evitar que el sujeto lo lesione.
Se sabe que el sujeto se llama Germán "N" y que no es la primera vez que amedrenta a los vecinos.