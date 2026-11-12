Cigüeña americana hace histórica escala en Texcoco; 20 especies de aves han regresado al ecosistema

La cigüeña americana (Mycteria americana) llegó por primera vez al Lago de Texcoco, ubicado en el Estado de México, un nuevo registro que eleva a 20 el número de especies de aves que han regresado a este ecosistema después de años de desecación o que arriban por primera ocasión.

El avistamiento de dos ejemplares juveniles confirma la recuperación de las condiciones ambientales del humedal y abre la posibilidad de que se convierta en un sitio de descanso temporal para esta especie durante sus desplazamientos migratorios.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de la Brigada de Vigilancia y Monitoreo Comunitario de Atenco, cuyos integrantes observaron dos ejemplares juveniles cerca de una zanja en la zona agrícola de los ejidos de San Salvador Atenco.

De acuerdo con Jorge Daniel Fonseca Cando, director del ANP Lago de Texcoco, la presencia de estas aves podría indicar que el sitio comienza a ofrecer condiciones para funcionar como un espacio de descanso temporal durante sus desplazamientos migratorios.

Explicó que este regreso es resultado de los trabajos de recuperación y rehabilitación del humedal, así como de las condiciones favorables generadas por la temporada de lluvias, durante la cual se alcanzaron más de 4 mil 700 hectáreas inundadas.

Explicó que este regreso es resultado de los trabajos de recuperación y rehabilitación del humedal, así como de las condiciones favorables generadas por la temporada de lluvias. Cortesía

El funcionario destacó que los nuevos registros de aves son indicadores del avance en la restauración ambiental. Además, señaló que la calidad del agua y la recuperación de los cuerpos de agua han favorecido la presencia de una mayor diversidad de especies.

Actualmente, el Lago de Texcoco cuenta con un registro de más de 290 mil aves migratorias y 285 especies nativas, entre las que se encuentran:

La gaviota de cola hendida.

La gaviota de cola hendida. El halcón aplomado.

El zambullidor menor.

La urraca cara negra.

El pelícano blanco americano.

El avetoro norteño.

El pato chalcuán, entre otras.

Entre los principales cuerpos de agua que concentran la superficie inundada destacan el Lago Nabor Carrillo, con más de 900 hectáreas; la zona conocida como la X de la terminal aérea, con 750; la Ciénaga de San Juan, con 700; así como las lagunas de Xalapango y la zona del Caracol, en Ecatepec, ambas con alrededor de 350 hectáreas.

La recuperación también ha beneficiado a otras especies. Fonseca Cando recordó que, durante este año, el pez mexcalpique, endémico de la región, incrementó su presencia en más de mil 200 hectáreas, lo que refleja los avances en la rehabilitación de los ambientes acuáticos.

La llegada de la cigüeña americana se suma así a los indicadores de recuperación del Lago de Texcoco, un ecosistema que, tras los procesos de desecación asociados con la construcción del frustrado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, busca recuperar las condiciones ambientales que permiten albergar nuevamente a cientos de especies.