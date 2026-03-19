Caen 5 presuntos narcomenudistas en Ecatepec, Edomex

Elementos de la Policía Metropolitana en Ecatepec, Estado de México (Edomex), detuvieron a cinco sujetos, al parecer narcomenudistas, en cuatro acciones distintas realizadas en Santa María Chiconautla, Vista Hermosa, Las Vegas Xalostoc y La Guadalupana, a quienes presentaron ante el Ministerio Público por delitos contra la salud.

La primera detención se logró en Santa María Chiconautla, cuando efectivos patrullaban sobre avenida Nacional y detectaron a un sujeto que conducía una motocicleta DM 150, color negro, a exceso de velocidad. Le marcaron el alto y, al realizarle una revisión, portaba una mariconera que en su interior contenía una bolsa tipo ziploc con hierba verde con características de la marihuana, así como 14 dosis más. Por lo anterior, Irving “N”, de 25 años, fue detenido y presentado ante el Ministerio Público por delitos contra la salud.

En la colonia Vista Hermosa, uniformados del grupo especial detectaron a un hombre a bordo de una motocicleta que, al parecer, intercambiaba bolsas pequeñas con una mujer. Al percatarse de la presencia policial, trató de escapar, pero derrapó de la unidad e intentó huir a pie.

Uno de los policías dio alcance al sujeto y realizó una inspección preventiva, en la que se localizaron en la bolsa de su pantalón 12 bolsas de plástico tipo ziploc, color rosa traslúcido, con sustancia cristalina con características similares a la metanfetamina; además de 28 bolsas color verde con sustancia amarillenta en piedra y 10 bolsas color naranja translúcido con sustancia cristalina. Por ello, fue detenido Arnulfo “N”, de 21 años.

Otros detenidos con droga

Droga asegurada en Ecatepec. Especial

En tanto, Alfredo “N”, de 48 años, alias “El Gallo”, fue detenido en el fraccionamiento La Guadalupana, luego de que uniformados de la Policía Metropolitana lo detectaron intercambiando bolsas con otro sujeto. Al realizarle una revisión, le hallaron una mochila tipo mariconera con 37 dosis de hierba verde similar a la marihuana y otra bolsa tipo ziploc con la misma sustancia.

En la colonia Las Vegas Xalostoc, al realizar recorridos de prevención del delito, los uniformados detectaron a dos sujetos en actitud sospechosa, quienes al notar la presencia policial arrojaron una bolsa tipo cangurera. Al inspeccionarla, hallaron 34 bolsitas con características propias del cristal, por lo que detuvieron a Abraham “N”, de 30 años, alias “El Güero”, y a Owaldo “N”, alias “El Negro”.

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