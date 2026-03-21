Cae fardera en Plaza Comercial de Satelite, en Naucalpan

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial detuvieron a una mujer que intentó sacar mercancía sin pagar de una tienda departamental en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

El caso se suma a los operativos de seguridad privada y pública en centros comerciales del Valle de México, donde la PBI ha reforzado la vigilancia ante el incremento de reportes por robo de mercancía de alto valor.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en Circuito Centro Comercial y Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia Ciudad Satélite.

Fardera llevaba cuatro pares de audífonos

Fardera detenida en Naucalpan. Especial

Empleados del área de prevención de pérdidas retuvieron a la mujer “fardera” cuando intentó sacar cuatro pares de audífonos, cuyo valor conjunto supera los 21 mil pesos, del departamento de electrónica sin cubrir su costo.

Personal de la tienda solicitó apoyo a los elementos de la PBI, encargados de la vigilancia.

Los policías realizaron una revisión preventiva y localizaron en la bolsa de la sospechosa cuatro cajas con los productos señalados, de los cuales no pudo acreditar su pago.

Ante ello, fue detenida y trasladada, junto con la mercancía asegurada, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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