Automovilista atropella a familias afuera del IMSS en Tecámac; hay 4 muertos y 7 heridos

La madrugada de este lunes dejó una escena de tragedia en Tecámac, donde un accidente vehicular ocurrido frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provocó la muerte de cuatro personas y dejó al menos siete más lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal México–Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan, justo en el acceso al Hospital General de Zona No. 200 del IMSS.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo Nissan March blanco, presuntamente conducido a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, perdió el control e impactó a varias personas que se encontraban afuera del hospital.

Las víctimas eran familiares de pacientes, quienes esperaban noticias sobre sus seres queridos cuando fueron embestidos. El automóvil terminó su trayectoria al incrustarse en la entrada del nosocomio.

Saldo mortal y estado de los heridos

El impacto dejó un saldo inmediato de dos personas fallecidas en el lugar, mientras que otras dos murieron posteriormente al recibir atención médica.

Además, siete personas resultaron lesionadas y fueron ingresadas al mismo hospital, donde su estado de salud se reporta como reservado.

Las autoridades confirmaron que el conductor involucrado se encuentra hospitalizado en calidad de detenido. Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la encargada de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Respuesta de autoridades y apoyo a víctimas

La alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong Romero, confirmó el número de víctimas y expresó solidaridad con las familias afectadas:

“Varias familias […] fueron víctimas de un acto trágico que ha cobrado 4 vidas y ha dejado 7 personas heridas”.

Asimismo, informó que se instruyó al Sistema DIF Municipal para brindar acompañamiento emocional, apoyo social y asistencia integral a los afectados.

Elementos de la Guardia Civil y Protección Civil acudieron de inmediato para auxiliar a las víctimas, acordonar la zona y facilitar las labores de emergencia.

El municipio se encuentra en un ambiente de consternación y duelo, tras un hecho que evidencia los riesgos del exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol.

Las autoridades reiteraron que continuarán las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

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