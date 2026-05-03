Rescatan a niño de 9 años que era maltratado por su papá en Chalco

Un menor de nueve años de edad, posible víctima de violencia familiar fue rescatado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), de la Policía Municipal y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Valle de Chalco, a través de técnica de investigación de cateo.

El menor fue hallado, derivado de una denuncia anónima, por lo que la Fiscalía inició la investigación por el probable delito de violencia familiar en agravio de un menor de edad, quien supuestamente sufría maltrato por parte de su padre.

Una vez que se obtuvo de una Autoridad Judicial la orden para realizar una técnica de investigación de cateo, se realizó un despliegue operativo para cumplimentar dicho mandamiento en un inmueble ubicado en este municipio.

Durante esta acción operativa, fue posible localizar al interior del inmueble a un menor de edad de 9 años de edad, el cual presentaba síntomas de desnutrición severa, cicatrices y hematomas en diversas partes del cuerpo, además de posibles afectaciones en tiroides y corazón, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, bajo los cuidados del DIF de Valle de Chalco.

Por estos hechos se inició la investigación para solicitar la orden de aprehensión en contra de su padre, quien, en caso de resultar culpable, podría obtener una sentencia de hasta 7 años de prisión.

En Hidalgo rescatan a niño que era golpeado

En días pasados, habitantes de la zona centro de Tizayuca, Hidalgo, intervinieron oportunamente para detener a un hombre que presuntamente agredía a un niño de alrededor de ocho años en plena vía pública, evitando que la situación escalara.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de la Escuela Primaria El Campito, donde, de acuerdo con testimonios de vecinos, el sujeto golpeó al menor y lo empujó contra una pared sin motivo aparente.

Parte de la agresión quedó registrada en un video captado por una cámara de seguridad privada, material que posteriormente circuló entre habitantes de la zona como evidencia de lo ocurrido.

Alertados por los gritos del menor, varios vecinos salieron de sus domicilios y confrontaron al agresor. Sin esperar la llegada de las autoridades, lograron someterlo y proteger al niño, pese a la actitud desafiante del individuo.

La situación generó tensión cuando el primer elemento policial que acudió al sitio se negó a realizar la detención, lo que provocó el reclamo de los presentes. Minutos después, otros agentes arribaron al lugar y procedieron con el aseguramiento del sujeto.

El presunto agresor fue trasladado al área de retención correspondiente, mientras que el menor quedó bajo resguardo del sistema municipal DIF para su atención y protección.

jcp