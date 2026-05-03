Inicia en Chalco limpieza de cauces para evitar inundaciones en tiempo de lluvias

La basura y deslaves ha hecho que las barrancas y cauces naturales del agua que corren por el municipio se encuentren azolvados, por lo que para evitar anegaciones en la temporada de lluvias y afecte a más de cinco colonias y fraccionamientos, se inició la limpieza de los mismos.

Además de lo ya antes citado, también se crean jagüeyes para captar el agua de lluvia en partes altas y evitar avenidas de agua. Todo lo anterior lo dio a conocer la presidenta municipal Abigail Sánchez.

Lo anterior se da en el marco de la puesta en marcha del programa anual de Prevención de Inundaciones, que explicó lo que busca es evitar afectaciones a la población en el próximo temporal, por lo que comenzó la limpieza de la barranca Santo Domingo, la cual ya perdió su cauce, lo que reconoció representa un riesgo para la población durante las lluvias.

Por lo que además de la barranca Santo Domingo, con apoyo de la Comisión Nacional del Agua se llevará a cabo el desazolve del río de la compañía.

Recordó que el año pasado se atendieron las barrancas Maravillas, San Rafael y con el apoyo del gobierno federal el río de la Compañía y Ameca; asimismo, comentó que se dará mantenimiento al jagüey que hay en San Martín y se contempla la construcción de otro en Huexoculco y uno en la parte alta de San Marcos.

“Estas acciones son una gran prevención, porque retener el líquido en las zonas altas evitamos, una, que se desperdicie y se vaya a los canales y así ya se quedan infiltran la tierra y sirve para mayores generaciones y estando el jagüey pueden alimentar a los animales o también usarlo para riego, es algo muy importante que se tiene que hacer”, expuso.

Todo lo anterior lo dio a conocer la presidenta municipal Abigail Sánchez. Cortesía

¿Qué zonas serán atendidas?

Así para este programa se va a trabajar en Huexoculco, San Martín Cuautlalpan y san Marcos Huixtoco con la limpieza de barrancas, canales y bajo puentes entre ellos

La primera la barranca de Santo Domingo en donde se van a desazolvar 950 metros lineales y beneficia a los habitantes de San Marcos Huixtoco, ejido San Marcos y San Antonio.

Mientras que la barranca de Xonacatlán se realizará en dos etapas, la primera se va a desazolvar mil 800 metros lineales en beneficio de las comunidades de Las peras, San Martín Cuautlalpan, unidad habitacional Los Héroes, San Antonio.

fdm