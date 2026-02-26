¡Conflicto vial casi acaba en tragedia! Automovilista amenaza con arma a motociclista

Un simple conflicto vial estuvo a punto de terminar en tragedia luego que un automovilista sacara un arma de fuego y amenazara a un motociclista, esto en el perímetro del municipio conurbado de Nezahualcóyotl en el Estado de México.

El arma de fuego

Datos indica que el automovilista y el motociclista circulaban cerca del Metro Impulsora en el Estado de México cuando comenzaron a decirse de palabras, el de la moto le reclamaba que estuvo a punto de atropellarlo porque según él le cerró el paso.

Ambos se hicieron reclamos

De repente el conductor de la van avanza de golpe, mientras se escucha decir al de la moto:

“¿Qué put#? ¿No te puedes esperar?

El de la van le contesta en el mismo tono y enseguida se escucha que corta cartucho y saca el arma de fuego por la ventanilla, mientas el de la moto le reclama:

“Pues desde allá me estás aventando el carro, güey.

El de la moto se alejó para resguardarse

Sin embargo, al ver que le apunta con el arma de fuego y se baja de la camioneta, el motociclista prefiere acelerar y alejarse para no ser atacado a balazos.

Este tipo de conflictos viales son cada vez más comunes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y en varias ocasiones han terminado en tragedia.

Conflictos viales pueden acabar en tragedia

En la CDMX, entre enero y noviembre de 2025 aumentaron las investigaciones por homicidio culposo por accidentes de tránsito un 22% en comparación con 2024. Se puede observar cómo han crecido los conflictos viales con resultados trágicos, especialmente entre motociclistas y conductores, ambos sin capacitación adecuada.

En el Estado de México, durante 2025 se registraron alrededor de mil 500 muertes en hechos de tránsito. Estos accidentes viales terminan con víctimas y, en muchos casos, generan carpetas de investigación bajo el rubro de homicidio culposo, es decir por negligencia en la conducción.

A veces la muerte en un accidente se considera negligencia grave principalmente cuando el conductor va ebrio, a exceso de velocidad o con falta de control, entre otras causas.

Este tipo de casos no es lo mismo que un asesinato intencional, pero sí termina en muerte y puede considerarse “conflicto vial con resultado fatal” en las estadísticas judiciales.

