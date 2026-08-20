Zayn Malik sorprende a fans al posar con playera de la Selección Mexicana

Zayn Malik provocó emoción entre sus seguidores mexicanos luego de compartir una fotografía en Instagram en la que aparece usando una playera de la Selección Mexicana.

El cantante británico, exintegrante de One Direction, llamó la atención de inmediato en redes sociales, donde fans comenzaron a reaccionar al inesperado guiño hacia México. La imagen fue publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde Zayn suele compartir fotografías relacionadas con su música, su estilo personal y algunos momentos de su vida fuera del escenario.

Zayn Malik luce playera de México

En la publicación, Zayn aparece vistiendo la camiseta del equipo mexicano, detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Aunque el cantante no explicó el motivo detrás de la elección, la imagen bastó para que usuarios mexicanos celebraran el gesto y llenaran la publicación de comentarios relacionados con México, la Selección Mexicana y el cariño que el artista mantiene entre sus fans latinoamericanos.

La fotografía también generó bromas y teorías entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si el look tenía algún significado especial o si simplemente se trató de una elección de moda.

Fans mexicanos reaccionan a la foto de Zayn

Como suele ocurrir con cada publicación del cantante, la imagen se volvió tema de conversación entre sus fans.

Algunos usuarios celebraron que Zayn usara una prenda relacionada con México, mientras otros aprovecharon para pedirle que visite el país o incluya fechas mexicanas en futuros proyectos musicales.

“Ok pero muy bien que estás comiendo tus cositas con salsa Valentina”, notó uno de los usuarios de Instagram.

“Nos queda claro que Zayn ama a México tanto como nosotros a él”, dijo otra seguidora del ex integrante de One Direction

Zayn mantiene fuerte conexión con sus fans

Zayn Malik continúa siendo una de las figuras más seguidas del pop internacional. Desde su salida de One Direction, el cantante ha construido una carrera como solista con una imagen más personal y reservada.

Por eso, cada aparición en redes sociales suele generar conversación, especialmente cuando incluye detalles inesperados como su reciente elección de vestir la playera de la Selección Mexicana.