Laura Pausini, del emotivo dueto con Ana Torroja al estreno de nueva canción en español 

Laura Pausini confirmó que es la italiana favorita de los mexicanos, ya que durante más de tres horas deleitó a sus seguidores en la Arena Ciudad de México. Desde aquellos grandes éxitos que la llevaron a colocarse en el gusto del público y jamás irse de ahí hasta los temas de su más reciente álbum Yo canto 2 -que lanzó el 13 de marzo de este año y en el que rinde un homenaje a esos artistas que la han influenciado-, Pausini se entregó a los asistentes que se convirtieron en el coro más grande que no dejó de acompañarla y cantar a todo pulmón cada una de sus canciones.

Con la puntualidad que la caracteriza, la artista originaria de la región de Emilia-Romaña arrancó su show en punto de las 21:00 horas, desatando el grito de los asistentes cuando apareció en el escenario y sonaron los primeros acordes de Yo canto, para después interpretar un tema de su más reciente álbum, un éxito mundialmente conocido: Mi historia entre tus dedos de Gianluca Grignani.

“Estoy muy feliz de estar aquí en México. Hay mucho México en este cuerpo, en la garganta, en la mente, pero sobre todo en el corazón. Cuando uno canta en vivo es mejor porque veo las caras. Bienvenidos una vez más (…) este concierto es dedicado a mis discos Yo canto 1 y Yo canto 2, son dos discos que unen los temas de los cantautores italianos, españoles y latinoamericanos que más han influenciado mi vida, más como persona que como cantante”, dijo en su primera interacción con el público antes de cantar Escucha a tu corazón y Emergencia de Amor.

Laura Pausini cantó sus grandes éxitos y temas de su nuevo álbum. Jimena Campuzano

Laura Pausini hace dueto con Ana Torroja

Desde su fortaleza musical, como así la autodenominó, Pausini continuó con su repertorio musical con El primer paso a la Luna, sencillo que lanzó en 2024 y que forma parte de su álbum Almas paralelas. La sorpresa de la noche llegó casi a la media hora del concierto cuando una luz al centro iluminó a Ana Torroja en el escenario para cantar a dueto Hijo de la Luna, lo que desató los gritos del público.

La cantante española se dijo emocionada no sólo por cantar con Laura Pausini, a quien describió como una gran artista y persona, sino por el gran público de la italiana que no dejó de cantar ninguna de las canciones en el concierto.

“Un nudito aquí en la garganta todo el rato, una emoción difícil de controlar porque, bueno México, qué vamos a decir de México que es un país que amamos. Este público tuyo tan maravilloso que las canta todas a pleno pulmón. Laura es una persona increíble, es un ser de luz, siempre se lo digo, tiene una fuerza y un corazón que no le caben en ese cuerpo que tiene tan bonito y tan bello, es increíble como persona”, dijo la española visiblemente emocionada.

El gesto fue correspondido por Laura Pausini quien confesó que el haberla tenido en el escenario y cantar juntas fue un sueño cumplido, ya que desde hace varios años escucha la música de Ana Torroja. “Fuiste una grandísima inspiración, lo eres todavía, con esa fuerza en este cuerpito pequeño, tú inspiras mucho, la voz que tienes, tu manera de ser, créeme, yo soy una gran fan tuya y hoy para mí tú cumpliste un sueño grande”.

Pausini estrena canción en español en su concierto

Ana Torroja no fue la única invitada de Pausini al concierto, ya que por primera vez y directamente desde Italia en el escenario la acompañó Achille Lauro, un cantautor y rapero italiano, con quien en su álbum Yo canto 2 en su versión italiana interpreta el tema 16 de marzo.

La presencia de Achille Lauro sólo fue una más de las sorpresas que Pausini le tenía preparadas a su público, ya que ante la gran petición de sus fans en las redes sociales, la canción la hizo en su versión en español y por primera vez la cantó en la Ciudad de México luego de haberla lanzado el pasado 30 de abril.

Los guiños de Pausini a México

En el repertorio musical de Pausini en la Arena Ciudad de México no faltaron las canciones con las que rindió homenaje a cantantes mexicanos como Natalia Lafourcade al interpretar Hasta la raíz, en la que el público se unió a ella en una sola voz, además de No soy una señora de María José, con quien compartirá el escenario en su show en Guadalajara el próximo 5 de mayo y el propio Joan Sebastian, de quien versionó Eso y Más.

“Es una canción que amo mucho porque la vivo, como tantas personas que viven lejos de sus amores, sus familiares, de las personas que quieren. Por ejemplo, yo tengo la suerte de viajar con parte de mi familia, mi madre no, mi hermana no, y todas las veces que canto esta canción sé que yo haré eso y más por ellas”, dijo antes de interpretar el tema del Poeta del pueblo para quien pidió un fuerte aplauso.

En el show no sólo hubo baladas, también se hizo presente el ritmo latino con temas como Livin’ la vida Loca de Ricky Martin que convirtió la Arena Ciudad de México en un gran salón de baile y llevó a Laura Pausini a mover sus caderas con esa explosión musical que catapultó al cantante boricua a su primer número uno en Estados Unidos.

Los músicos y sus coristas de apoyo también armaron la fiesta en el escenario con La vida es un carnaval de Celia Cruz, que llevó al público a despegarse de la silla y ponerse a bailar.

Laura Pausini lució varios cambios de vestuario durante su concierto en la CDMX. Jimena Campuzano

Pausini se lleva de gira los guantes de su madre

Para sentirse más cerca de su mamá, Laura Pausini se llevó con ella en la gira unos guantes rojos que le pertenecen para usarlos en su caracterización para lucir como en los años 70, para lo cual también se puso una peluca para interpretar el tema ¿Por qué te vas?, de José Luis Perales.

“En aquellos años cuando yo era una bambina eran los años 70. Sí señoras y señores, tengo 51 años, pero en aquella época existía música maravillosa, también en español y también las cantantes que estaban en la televisión todas tenían ropa ¡wow! Yo quería vestirme así, pero tenía tres años, entonces esta noche voy a cumplir un sueño más porque me voy a vestir y entrar dentro de los años 70.

“Estos eran los guantes que usaba mi madre cuando yo era una niña y le dije: ‘¿todavía los tienes porque los quería usar?’ y me dijo: ‘sí los conservé’, y me los traigo de gira y también siento a mi madre muy cerca ya que ella está en Italia”, narró previo a cantar el tema de Perales.

El momento nostálgico llegó cuando cantó En cambio no, un tema dedicado a su abuela y el cual escribió tras su muerte. Ataviada con un vestido negro con luces, Pausini interpretó el tema con sentimiento acompañada al unísono por el público que transformó la atmósfera al encender las luces de sus celulares.

Laura Pausini cantó con sentimiento 'En cambio no', tema dedicado a su abuela fallecida. Jimena Campuzano

Pausini canta en italiano y regala tres temas a sus fans

Tras tres horas de concierto ininterrumpido, con varios cambios de vestuario y algunas interacciones con el público, el cual se rindió al setlist de la italiana, quien no dejó fuera del repertorio las canciones que la llevaron al éxito durante sus primeros años de carrera como Gente, Se fue y Amores extraño y del que se afianzó con sus demás materiales discográficos, se entregó a su público mexicano del cual no quería despedirse sin antes agradecerle por haber estado presente esa noche y haber llenado el recinto.

Como muestra de agradecimiento y ante la sorpresa de quienes aún se encontraban en la Arena Ciudad de México, Pausini regresó al escenario y regaló a sus fans tres canciones más, una de ellas en italiano: Il cielo in una stanza, que viene incluida en la versión italiana del disco Yo canto 2.

La cantante italiana complació además a sus fans con El mundo que soñé y Dos historias iguales, ésta última que le pidieron directamente quienes permanecieron aún en el lugar. Acompañada sólo con un teclado, Pausini prácticamente interpretó los tres temas a cappella.

“Todas las veces que yo subo a un escenario como este y veo tantas personas que no son italianas, pero son mías, porque totalmente yo me siento de todos ustedes. Tómenme, utilícenme, quiero que mi música y mi voz sea de todos ustedes cuando lo necesiten siempre”, dejó en claro la cantante.

La gira de Laura Pausini por México continuará el 5 de mayo en Guadalajara y el 7 de mayo en Monterrey.

Laura Pausini sorprende a fans y regresa al escenario para cantar tres temas más. Jimena Campuzano

vjcm