Yulay casi pierde la vista tras el triunfo de México; le cayó espuma en los ojos

Durante los festejos tras la victoria de la Selección Mexicana ante Chequia, el creador de contenido Yulay vivió un momento de tensión luego de que le cayera espuma en los ojos.

México venció a Chequia con anotaciones de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, resultado que desató la celebración en distintos puntos del país.

Celebración tras el triunfo de la Selección Mexicana:

A pesar de las lluvias registradas en distintos puntos de la Ciudad de México, la afición no dejó de salir a las calles y continuó con los festejos. Con impermeables, paraguas y banderas en mano, miles de personas se mantuvieron en ambiente festivo, mientras otros siguieron la celebración aun con las condiciones climatológicas adversas. Incluso las inundaciones en algunas vialidades no detuvieron el flujo de asistentes rumbo al Ángel de la Independencia, punto donde se concentró gran parte de la celebración.

De acuerdo con autoridades capitalinas, más de 800 mil personas participaron en los festejos distribuidos en distintos puntos de la ciudad, como el Zócalo, Paseo de la Reforma y zonas cercanas.

Foto: Captura de video

¿Dónde se encontraba Yulay en el momento del incidente?

El influencer se encontraba celebrando en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, uno de los puntos más concurridos tras triunfos deportivos importantes.

Yulay explicó que la espuma que se utiliza durante las celebraciones le cayó directamente en los ojos, provocándole una fuerte irritación y pérdida momentánea de la visión.

Foto: Captura de video

Hay un riesgo inminente, me pasó el día de ayer, casi ando perdiendo la vista… tuve que ir de urgencia, porque literalmente estuve a nada de perderla”, relató.

El creador de contenido agregó que intentó enjuagarse los ojos sin éxito, ya que la molestia y la visión borrosa persistieron.

¿Qué tan grave fue la situación?

El influencer aseguró que estuvo “muy, muy cerca de perder la vista” debido a la reacción provocada por la espuma durante la celebración.

Foto: Instagram yosoyyulay

¿Qué recomendación hizo Yulay tras lo ocurrido?

Yulay pidió a los asistentes a este tipo de festejos tener precaución, especialmente con niños, ante el uso de espuma en espacios concurridos.

Así que niños, papás, tengan cuidado”, advirtió.

El influencer también mostró imágenes de la receta médica que recibió tras acudir de urgencia al hospital.