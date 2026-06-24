Aún con prohibición de venta, consiguen ver partido con bebidas alcohólicas

Pese a la “Ley seca” implementada por el gobierno de la Ciudad de México para evitar que se ingresara y consumieran bebidas alcohólicas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, la gente logró ingresar con cerveza, tequila, ron, whisky y cualquier otro tipo de liquido embriagante.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó filtros en las calles de ingreso al Ángel, donde se instalaron pantallas gigantes para que la gente pudiera apreciar el encuentro de futbol entre la selección de México y Chequia; sin embargo, la revisión no fue exhaustiva, lo que aprovechó la gente para pasar con sus bebidas.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

En las tiendas de conveniencia y de autoservicio, los refrigeradores se encontraban tapados con plásticos y los encargados colocaban letreros donde explicaban a los clientes que no podían vender bebidas alcohólicas, por la medida restrictiva implementada por el gobierno de la capital.

Es correcta la decisión, la vez pasada se descontroló y ahora es una medida ruda, pero correcta”, dijo Miguel, uno de los aficionados que llegó al Ángel para ver el partido.

La medida no afectó a los restaurantes, bares, hoteles ni salas de cine, donde en estos lugares, se permitió el consumo de alcohol por copeo, acompañado de alimentos.