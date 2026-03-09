¡Hasta siempre, Maestro! Trombonistas de NY despiden a Willie Colón al ritmo de "La Murga"

La ciudad de Nueva York se detuvo este lunes para rendir tributo a una de sus figuras más emblemáticas. En una despedida cargada de nostalgia y ritmo, cientos de músicos y seguidores se congregaron en la Catedral de San Patricio para dar el último adiós a Willie Colón, el legendario trombonista y productor que revolucionó la salsa urbana.

Willie Colón. (Tomada de su página oficial)

Trombonistas de Nueva York se reúnen para el funeral

El momento más emotivo de la jornada ocurrió tras finalizar la misa de cuerpo presente. Atendiendo a una convocatoria pública, decenas de trombonistas de todos los rincones de Nueva York se dieron cita con sus instrumentos en mano.

Al salir el féretro de la catedral, el silencio de la Quinta Avenida se rompió con el sonido sincronizado de los trombones, que interpretaron los acordes de "La Murga", convirtiendo el duelo en una celebración al legado del músico. Este homenaje espontáneo y masivo reflejó la hermandad de un gremio que vio en Colón a su máximo referente.

¿Quién fue Willie Colón? El arquitecto de la salsa urbana

William Anthony Colón Román, nacido en El Bronx en 1950 de padres puertorriqueños, no solo fue un músico; fue el visionario que fusionó el sonido del barrio con la sofisticación del jazz y los ritmos afrocaribeños.

Conocido como "El Malo del Bronx", Colón fue pieza clave del sello Fania Records. Su alianza con Héctor Lavoe creó una de las duplas más importantes en la historia de la música latina, pariendo himnos como Aguanile y Che Che Colé. Más tarde, junto a Rubén Blades, produjo Siembra, el álbum de salsa más vendido de todos los tiempos. Su estilo innovador, donde el trombón era el protagonista agresivo y melódico a la vez, definió la identidad de la cultura latina en los Estados Unidos durante décadas.

Willie Colón y Héctor Lavoe Foto: Ideasdebabel

¿De qué murió Willie Colón?

El fallecimiento del icónico artista el pasado 21 de febrero de 2026 a los 75 años, cerró un capítulo agridulce en su salud. Según reportes oficiales de su familia y equipo médico, Willie Colón murió debido a complicaciones respiratorias severas.

Cabe recordar que la salud del músico se había visto comprometida desde un grave accidente automovilístico sufrido en 2021, del cual logró recuperarse milagrosamente para seguir activo, aunque con ciertas secuelas. Sus últimos días los pasó hospitalizado en Nueva York, rodeado de sus seres queridos, dejando un vacío irreemplazable en la música mundial pero un catálogo que vivirá por siempre en las calles que lo vieron nacer.