William Levy presenta a su novia Jenifer Camacho con su primera FOTO oficial

El galán de telenovelas William Levy sorprendió a sus seguidores al compartir lo que muchos ya consideran su primera “foto oficial” junto a su nueva pareja, Jenifer Camacho.

William Levy presenta a su novia Jenifer Camacho

La imagen, publicada en sus historias de Instagram, no muestra sus rostros, pero sí deja ver un momento íntimo y romántico que ha sido suficiente para confirmar las sospechas. En ella, la pareja aparece sentada de espaldas en una terraza, tomados de la mano mientras se besan.

La imagen fue tomada en una romántica terraza en Granada, España. IG willevy

El detalle que terminó por despejar cualquier duda fue la etiqueta directa al perfil de Camacho, así como la ubicación del lugar: La Casa Juan Ranas, un reconocido mirador en el barrio del Albaicín, famoso por sus vistas privilegiadas a la Alhambra.

William Levy habla de su novia

Esta publicación llega semanas después de que el actor encendiera rumores al mencionar en redes sociales a una misteriosa “Señorita J”, a quien agradeció por brindarle “un amor tan limpio y un poquito loco”.

En ese momento, la identidad de la mujer era desconocida, pero ahora todo apunta a que se trataba de Jenifer Camacho.

Seguidores celebran que el actor se dé una nueva oportunidad en el amor. IG jenifercamachoo

¿Quién fue pareja de William Levy?

El romance surge tras la mediática separación de Elizabeth Gutiérrez, con quien Levy compartió más de 20 años de relación y dos hijos. Desde entonces, el actor había mantenido su vida privada en bajo perfil, por lo que esta imagen representa un cambio significativo en su manera de compartir aspectos personales.

Aunque ni Levy ni Camacho han hecho declaraciones oficiales sobre su relación, la fotografía ha sido interpretada por muchos como una confirmación implícita.

El romance surge tras su ruptura con Elizabeth Gutiérrez. Archivo

¿Quién es Jenifer Camacho?

A diferencia de Levy, no pertenece al mundo del espectáculo. Según su perfil en redes, es enfermera especializada en cuidados intensivos y cuenta con una comunidad creciente de seguidores, donde comparte su estilo de vida, viajes y momentos personales. Su presencia digital ha ido en aumento, especialmente tras ser vinculada con el actor.

El actor opta por confirmar su relación sin palabras, solo con una foto. IG willevy / jenifercamachoo

También se sabe que reside en España, lo que coincide con el lugar donde fue tomada la fotografía y donde recientemente fueron vistos juntos en una cafetería, lo que ya había despertado sospechas entre los fans.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: mientras algunos celebran que el actor se dé una nueva oportunidad en el amor, otros se muestran sorprendidos por lo rápido que evolucionó la historia.

Por el momento, el actor ha optado por dejar que las imágenes hablen por sí solas. Sin comunicados ni confirmaciones directas, ha bastado una sola fotografía para contar una historia que ya todos estaban esperando.