La FOTO de William Levy que confirma su nuevo romance

El nombre de William Levy vuelve a acaparar titulares, pero esta vez no por un nuevo proyecto en televisión, sino por su vida personal. Una fotografía aparentemente sencilla ha sido suficiente para desatar una ola de especulaciones y confirmar lo que muchos ya sospechaban: el galán estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

William Levy estrena romance

Tras su mediática separación de Elizabeth Gutiérrez en 2024, con quien compartió más de dos décadas de relación y dos hijos en común, el actor había mantenido un perfil discreto en temas sentimentales. Sin embargo, en los últimos días, una imagen publicada en redes sociales cambió el panorama.

William Levy vuelve a ser tema de conversación por su vida amorosa. Archivo

Todo comenzó cuando el protagonista de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Sortilegio republicó en sus historias de Instagram una fotografía que originalmente había sido compartida por una mujer.

En la imagen, se observa a Levy tomando de la mano a su acompañante mientras ambos disfrutan de un café en un bar de Andalucía, España. Aunque sus rostros no aparecen, el gesto fue suficiente para encender las alarmas entre sus seguidores.

El actor aparece tomado de la mano con una misteriosa mujer. IG willevy

¿Quién es la nueva novia de William Levy?

Lo que más llamó la atención fue que, al repostear la imagen, el actor dejó ver la identidad de la mujer: Jenifer Camacho. Así, lo que parecía un rumor terminó por tomar forma, alimentando las teorías de que ella sería la misteriosa 'Señorita J' de la que Levy había hablado semanas atrás.

La identidad fue revelada como Jenifer Camacho. IG willevy / jenifercamachoo

Y es que no es la primera pista. A principios de marzo, el actor compartió un mensaje en sus redes sociales donde agradecía a una mujer cuyo nombre comenzaba con la letra “J” por brindarle “un amor tan limpio y un poquito loco” que lo hacía feliz.

En ese momento, el detalle pasó desapercibido para algunos, pero ahora cobra un nuevo significado.

¿Quién es Jenifer Camacho?

Aunque no forma parte del mundo del espectáculo, su nombre ha comenzado a tomar fuerza. De acuerdo con su perfil en redes sociales, es enfermera especializada en cuidados intensivos y cuenta con una creciente comunidad digital, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, viajes y momentos personales. Con más de 90 mil seguidores, su presencia en plataformas digitales ha ido en aumento.

Seguidores celebran que el actor se dé una nueva oportunidad en el amor. IG jenifercamachoo

Se sabe también que radica en España, lo que coincide con el lugar donde fue captada junto a Levy. De hecho, días antes de la polémica fotografía, ambos habrían sido vistos en una cafetería con un look relajado, lo que ya había desatado rumores sobre un posible romance.

Aunque ni el actor ni Camacho han hecho declaraciones oficiales, la imagen de sus manos entrelazadas ha sido interpretada por muchos como una confirmación de su relación. En redes sociales, los fans no tardaron en reaccionar, dividiéndose entre quienes celebran esta nueva etapa en la vida del actor y quienes aún recuerdan su historia con Gutiérrez.

La pareja no ha confirmado oficialmente la relación. IG willevy / jenifercamachoo

Para muchos seguidores, este romance representa un nuevo comienzo para Levy, quien, tras su ruptura, había permanecido enfocado en su carrera y en su familia. Comentarios como “se merece ser feliz” o “qué bonito verlo enamorado otra vez” han inundado las plataformas digitales, reflejando el apoyo de gran parte de su público.