¿Cuánto cuesta escalar el Everest? El precio real de conquistar la montaña más alta del mundo

¿Cuánto cuesta escalar el Everest? ¡Este es el precio real de conquistar la montaña más alta del mundo! Si tu próxima aventura turística involucra alpinismo, considera una fuerte inversión económica.

Escalar el Monte Everest es uno de los sueños más grandes para los amantes del alpinismo y la aventura. Con 8,848.86 metros de altura, esta montaña situada en la cordillera del Himalaya —en la frontera entre Nepal y el Tíbet (China)— es la más alta del planeta.

Desde que el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay alcanzaron la cima por primera vez en 1953, miles de alpinistas han intentado repetir la hazaña.

En las últimas décadas, el Everest se ha convertido en una meta aspiracional para montañistas de todo el mundo.

Sin embargo, detrás de las espectaculares fotografías desde la cima se esconde una compleja logística que incluye permisos gubernamentales, guías especializados, equipos de apoyo, transporte internacional, campamentos de altura, riesgos y meses de preparación.

Todo esto hace que escalar el Everest sea una de las expediciones deportivas más costosas del planeta.

¿Cuánto dinero se necesita para subir al Everest? Canva

¿Cuánto cuesta escalar el Everest?

Según información del Departamento de Turismo de Nepal y operadores de expediciones como Alpine Ascents International, el costo total aproximado depende principalmente del nivel de servicio:

Expediciones económicas: de 500 mil a más de 800 mil pesos mexicanos.

Expediciones estándar: desde 800 mil hasta más de un millón 200 mil pesos.

Expediciones premium: desde un millón 200 mil hasta más de 2 millones de pesos.

¿Qué permisos se necesitan?

El gobierno de Nepal cobra aproximadamente 200 mil pesos por persona para otorgar el permiso de escalada durante la temporada principal de primavera. Este permiso es obligatorio para todos los alpinistas que ascienden desde el lado nepalí, la ruta más popular.

En el lado tibetano (China), las tarifas también son elevadas y pueden superar los 270 mil pesos, dependiendo de la agencia.

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Gastos de transporte para escalar el Everest:

Vuelo internacional: entre 15 mil y 35 mil pesos.

Vuelo interno a Lukla (Nepal): 8 mil pesos aproximadamente.

Transporte terrestre adicional: 4 mil pesos en promedio.

Costo del equipo de escalada de alta montaña

Escalar el Everest requiere equipo técnico especializado capaz de soportar temperaturas extremas de hasta -40 °C. Entre lo necesario, es un traje de plumas para alta montaña, crampones, piolet, botas dobles o triples; casco, arnés y saco de dormir para la expedición.

Según guías de alpinismo y tiendas especializadas, el costo total del equipo puede oscilar aproximadamente en 150 mil pesos.

¿Cuánto dinero se necesita para subir al Everest? Canva

¿Qué incluye una expedición al Everest?

Guía profesional: su trabajo es planificar la ruta, coordinar la logística, supervisar la seguridad del equipo y tomar decisiones críticas durante el ascenso.

su trabajo es planificar la ruta, coordinar la logística, supervisar la seguridad del equipo y tomar decisiones críticas durante el ascenso. Sherpas y equipo de apoyo: sus responsabilidades incluyen transportar equipo, instalar cuerdas fijas, montar campamentos y ayudar a los escaladores en zonas técnicas. Los sherpas pueden ganar unos 90 mil pesos por temporada, aunque algunos reciben bonificaciones adicionales.

sus responsabilidades incluyen transportar equipo, instalar cuerdas fijas, montar campamentos y ayudar a los escaladores en zonas técnicas. Los sherpas pueden ganar unos 90 mil pesos por temporada, aunque algunos reciben bonificaciones adicionales. Campamentos de altura: una expedición al Everest puede durar entre seis y nueve semanas. Durante ese tiempo se instalan varios campamentos y cada uno requiere tiendas especiales, comida, combustible y equipo de comunicación.

una expedición al Everest puede durar entre seis y nueve semanas. Durante ese tiempo se instalan varios campamentos y cada uno requiere tiendas especiales, comida, combustible y equipo de comunicación. Oxígeno suplementario: muchos escaladores utilizan tanques de oxígeno suplementario a partir de los 8,000 metros; cada botella puede costar unos 12 mil pesos, y los alpinistas suelen usar varias durante el ascenso.

muchos escaladores utilizan tanques de oxígeno suplementario a partir de los 8,000 metros; cada botella puede costar unos 12 mil pesos, y los alpinistas suelen usar varias durante el ascenso. Seguro de rescate y evacuación: el rescate en helicóptero en el Himalaya puede costar más de 90 mil pesos; por ello, las agencias recomiendan contratar seguros especializados en alta montaña.

el rescate en helicóptero en el Himalaya puede costar más de 90 mil pesos; por ello, las agencias recomiendan contratar seguros especializados en alta montaña. Entrenamiento previo: muchos aspirantes realizan expediciones previas en montañas como Aconcagua, Denali o Manaslu. Cada una de estas puede costar entre 90 mil y más de 300 mil pesos.

muchos aspirantes realizan expediciones previas en montañas como Aconcagua, Denali o Manaslu. Cada una de estas puede costar entre 90 mil y más de 300 mil pesos. Propinas y bonificaciones: estas pueden sumar unos 50 mil pesos adicionales.

Escalar el Everest es una de las aventuras más extraordinarias que una persona puede vivir. Sin embargo, alcanzar la cima del mundo también requiere una inversión monetaria de entre 800 mil y casi dos millones de pesos mexicanos en total.