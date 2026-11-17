Wildwood: El bosque salvaje tuvo un acierto al sustituir el doblaje hecho por influencers, startalents o generadores de contenido por actores profesionales, y eso se vio reflejado en los números que logró este fin de semana en la cartelera nacional la cinta creada por los Estudios Laika.

Lo primero que hay que destacar es que el redoblaje, que se pudo apreciar a partir del jueves 12 de noviembre, logró frenar la caída habitual de taquilla e incluso aumentar la asistencia dominical en comparación con el fin de semana pasado, que fue cuando la crítica en redes sociales se viralizó y generó mucha presión al descalificar el trabajo realizado por Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche.

De acuerdo con los reportes de asistencia e ingresos de Rentrak correspondientes al fin de semana del 12 al 15 de noviembre, la cinta en stop motion convocó a 122 mil 365 espectadores y logró recaudar 9.46 millones de pesos, cifras que seguramente aumentarán debido a que no se está contemplando lo que logre este lunes, que se suma a un fin de semana largo debido al puente.

En la industria cinematográfica, lo habitual es que una película pierda entre el 40 y 50% de su público de una semana a otra, tomando en cuenta que cada jueves entran estrenos, sin embargo, Wildwood: El bosque salvaje no sólo aumentó su audiencia de jueves a domingo dentro del mismo fin de semana, sino que día con día fue cerrando la brecha frente a sus cifras anteriores.

Justo el 12 de noviembre, día en el que el filme registró una caída de 41% respecto al jueves anterior y cuando el público apenas se estaba enterando del cambio de doblaje, se contabilizaron 10 mil 630 asistentes. El viernes 13 de noviembre duplicó su afluencia y registró 22 mil 822 espectadores, reduciendo su descenso semanal a apenas 17%.

El sábado 14 convocó a 39 mil 298 personas, manteniendo ese mismo 17% de caída frente al sábado anterior. Y el domingo 15 cerró con 49 mil 615 asistentes, logrando un crecimiento de 2% respecto al domingo previo y recaudando 3 millones 803 mil 202 pesos en una sola jornada.

Con este desempeño, la cinta se mantuvo en el sexto lugar del Top 10 nacional y se consolidó como la producción con menor caída de audiencia en toda la cartelera (-13%), superando el aguante de otros títulos como El gato con sombrero, que en su segunda semana perdió 40% de su público, o La Venganza del Charro Negro, que en su cuarta semana retrocedió 43%.

Además, Wildwood... logró un promedio de 200 asistentes por cine en sus mil 156 pantallas, superando los 190 espectadores por complejo que promedió El gato con sombrero, pese a que esta última contaba con mil 685 pantallas.

En cuanto a la taquilla acumulada desde el 29 de octubre, día de su estreno, hasta este domingo 15, suma 49 millones 579 mil 358 pesos y 646 mil 918 asistentes en México, demostrando con cifras que escuchar al público y apostar por el doblaje profesional ayudó a que el filme repuntara en números.

¿Quiénes son los héroes que las rescataron?

Las voces profesionales que sustituyeron a los otras figuras son Danna Alcalá, Erick Selim y Erica Edwards.

Nacida en 2009, Danna Alcalá sustituyó a Macarena García en el papel de Prue McKeel, la joven protagonista. Ha sido la voz de Mckenna Grace en Scream 7 y A pesar de ti, y ha trabajado en el doblaje de The Boys, Bridgerton y El gato con sombrero. Tiene 15.8 mil seguidores en Instagram frente a los 827 mil seguidores de Macarena García en la misma red.

Erick Selim, nacido el 9 de octubre de 1987, lleva 20 años en la industria del entretenimiento y desde 2013 se ha enfocado en el mundo del doblaje. Su voz sustituyó a la de Ibarreche en el papel de Brendan, el Rey Bandido. Selim fue la voz de Chris Evans en El hombre gris, de Buzz Lightyear en la cinta animada Lightyear y ha doblado a Chiwetel Ejiofor. Antes de Wildwood tenía seis mil seguidores y tras el redoblaje ya cuenta con 18 mil. Subió un video de agradecimiento invitando a la gente a ver el gran trabajo de animación stop motion que hicieron en los Estudios Laika y cerró su mensaje con la siguiente frase: “Haz famoso a quien quieras ver en la pantalla”.

Nacida el 6 de abril de 1978, Erica Edwards hizo lo propio con el personaje de Alexandra Svik, que fue doblado inicialmente por Natalia Téllez. Con 39 años de experiencia laboral, la actriz —quien proviene de una familia dedicada al doblaje— ha sido la voz de Eva Longoria, Blake Lively y Michelle Rodriguez. También interpreta a la Maestra Tigresa en Kung Fu Panda, dio voz a Robin Wright en la serie House of Cards y se le ha escuchado como La Popis y Doña Florinda en El Chavo: la serie animada. Tiene 12.4 mil seguidores en Instagram.

Números con Star Talents

Durante sus primeras dos semanas en cartelera, del 29 de octubre al 8 de noviembre y en las que se escucharon las voces de García, Téllez e Ibarreche, Wildwood... acumuló 36.43 millones de pesos y 467 mil 700 asistentes en México, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

En su fin de semana de estreno debutó con 13.9 millones de pesos, mientras que en su segundo fin de semana registró 11.59 millones de pesos y 138 mil 230 espectadores. Si se suman los ingresos de lunes a miércoles previos al cambio de versión, la cinta llegó al jueves 12 de noviembre con un acumulado base de 40 millones 109 mil 775 pesos y 524 mil 553 asistentes.