¿'Wicker' se estrenará en México? Esto se sabe sobre la película del hombre de mimbre que conquistó Internet

Durante los últimos meses, una película protagonizada por un hombre de mimbre empezó a conquistar Internet: Wicker. Tiktok, Instagram y foros se enamoraron de la relación entre una mujer solitaria y el personaje hecho con ramas. ¿La cinta se estrenará en México? Esto se sabe.

Respaldada por un elenco de primer nivel liderado por la ganadora del Oscar Olivia Colman y el carismático Alexander Skarsgård, la producción ha descolocado tanto a la crítica internacional como a los espectadores comunes.

La obra toma un material tradicionalmente asociado a la cestería artesanal y a los rituales paganos del cine de terror para transformarlo, contra todo pronóstico, en un objeto de deseo, empatía y sátira comunitaria sobre el aislamiento humano.

La mezcla entre humor ácido británico, drama costumbrista de época, sensualidad bizarra y un diseño visual deslumbrante ha provocado que miles de usuarios se pregunten de qué va exactamente esta historia y cuándo podrán ver en pantalla grande en México al hombre de mimbre que desafió las normas del algoritmo.

¿’Wicker’ se estrenará en México? Black Bear Pictures

¿De qué trata Wicker?

La historia de Wicker sitúa al espectador en un remoto pueblo costero donde los chismes, la mojigatería y el juicio social son el pan de cada día. En los márgenes de esta comunidad habita una pescadora solitaria, tosca y endurecida por las mareas, cuya existencia transcurre entre el olor a salmuera y las miradas de desprecio de los vecinos, quienes la consideran una solterona destinada a envejecer en el olvido.

Cansada de las burlas constantes y con la firme intención de callar bocas en la taberna local, la mujer decide urdir un plan absurdo: contrata los servicios de un artesano cestero del pueblo para que le fabrique un marido a medida, construido íntegramente con mimbre y ramas entrelazadas.

Lo que inicia como una farsa diseñada para escandalizar a las beatas y burlarse de las convenciones del matrimonio de pronto cobra vida mágica, transformando el artificio vegetal en una entidad dotada de presencia física, torpeza conmovedora y una inesperada calidez humana.

Wicker Black Bear Pictures

¿Wicker se estrenará en México?

Wicker se estrenó en Gran Bretaña y Estados Unidos el pasado 23 de octubre; en cines selectos de Europa como España, está programada para el 30 de octubre.

Sin embargo, no hay información confirmada sobre si Wicker llegará a cines de México y Latinoamérica o pasará directamente a una plataforma de streaming.

¿Quiénes actúan en Wicker?

La actriz británica Olivia Colman vuelve a ratificar por qué es una de las intérpretes más versátiles del planeta en el papel de la pescadora; navega con naturalidad entre la rudeza física del trabajo y la fragilidad desgarradora de quien ha pasado décadas sin recibir una caricia.

El reto físico de dar vida al hombre de mimbre recayó en Alexander Skarsgård, quien se enfundó físicamente en la compleja estructura de varas y hojas para interactuar de verdad en el set de filmación.

El multipremiado actor Peter Dinklage encarna al cestero del pueblo. Su personaje funciona como el catalizador moral y terrenal de la trama: un artesano meticuloso, desencantado y perspicaz que accede a confeccionar el encargo no solo por necesidad económica, sino por una secreta complicidad con el deseo de rebeldía de la pescadora frente a una sociedad aldeana que a él tampoco lo tolera del todo.

Wicker está basado en el relato literario corto de Ursula Wills-Jones. La dirección y adaptación cinematográfica corre a cargo de la dupla conformada por Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson.

Wicker Black Bear Pictures

¿Por qué el hombre de mimbre de Wicker conquistó internet?

Wicker respondió a una tendencia en BookTok (la rama de TikTok dedicada a los libros) que es muy popular en la actualidad: el monster romance.

En un primer momento, los fragmentos del tráiler circularon como material humorístico en forma de memes y reacciones en video.

No obstante, en cuanto las primeras reseñas confirmaron que la cinta no escatimaba en escenas de pasión explícita y que el tratamiento visual era profundamente sensual y respetuoso con el placer de una mujer madura, la burla dio paso a la genuina curiosidad.

Internet celebró que una película de autor se atreviera a ser sexy, estrafalaria y desvergonzada, rompiendo con la esterilidad y la corrección política que suele adormecer a gran parte del cine comercial contemporáneo.