¡Darcy y Elizabeth están de vuelta! Netflix revela cuándo se estrena la serie de Orgullo y Prejuicio

La historia de amor entre Mr. Darcy y Elizabeth Bennet volverá a la pantalla con una nueva adaptación de Orgullo y Prejuicio. Si eres fan de la novela de Jane Austen y esperabas conocer esta versión de la historia, hay buenas noticias: Netflix ya confirmó la fecha de estreno de la serie.

Esta novela homónima de Jane Austen continúa conquistando a nuevas generaciones con la historia de los Bennet, sus romances y los prejuicios que rodean a sus protagonistas. Ahora, esta adaptación promete explorar con mayor profundidad a sus personajes y llevar nuevamente a los espectadores hasta Longbourn.

¿Cuándo se estrena Orgullo y Prejuicio en Netflix?

La serie ya tiene fecha de estreno y fue a través de las redes sociales de Netflix donde se confirmó que los fans tendrán que esperar hasta el 3 de diciembre para disfrutar de esta nueva adaptación.

“Bienvenidos a Longbourn. Orgullo y prejuicio, adaptada por Dolly Alderton, llega a Netflix este 3 de diciembre”, se lee en la publicación de la plataforma.

El anuncio estuvo acompañado de cuatro imágenes en las que aparecen algunos de los personajes que formarán parte de la familia Bennet, lo que permitió a los fans conocer un poco más sobre la nueva versión de este clásico de la literatura.

Fans reaccionan al anuncio de la serie Orgullo y Prejuicio

La confirmación de la fecha de estreno provocó una ola de comentarios entre los seguidores de la novela de Jane Austen. Mientras algunos aseguraron que ya no pueden esperar para ver la serie, otros destacaron su emoción por conocer las nuevas interpretaciones de los personajes.

Uno de los actores que más llamó la atención fue Daryl McCormack, quien dará vida al señor Bingley, un personaje que ya se perfila como uno de los más esperados por los seguidores de esta historia.

¿Quiénes son los actores de la serie Orgullo y Prejuicio?

La nueva serie de Orgullo y Prejuicio contará con un elenco integrado por reconocidos actores, quienes tendrán la tarea de dar vida a algunos de los personajes más queridos de la novela de Jane Austen.



Emma Corrin como Elizabeth Bennet

Jack Lowden como Mr. Darcy

Familia Bennet

Olivia Colman como Mrs. Bennet

Rufus Sewell como Mr. Bennet

Freya Mavor como Jane Bennet

Hopey Parish como Mary Bennet

Hollie Avery como Kitty Bennet

Rhea Norwood como Lydia Bennet

También forman parte del elenco:

Louis Partridge como Mr. Wickham

Louis Partridge como Mr. Wickham Daryl McCormack como Mr. Bingley

Siena Kelly como Caroline Bingley

Jamie Demetriou como Mr. Collins

Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh

Con este elenco y una historia que ha conquistado a lectores durante generaciones, la nueva adaptación de Orgullo y Prejuicio se perfila como una de las series más esperadas por los fans de Jane Austen.

Ahora solo queda esperar hasta el 3 de diciembre para regresar a Longbourn y descubrir cómo Netflix llevará nuevamente a la pantalla la historia de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy.