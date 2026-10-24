"Perdí a mi otra mitad": el emotivo mensaje de la hermana de RJ Mitte tras su muerte

La muerte de RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, dejó un enorme vacío en su familia, especialmente en su hermana menor, Lacianne Carriere. A través de una publicación en Instagram, la joven compartió fotografías y videos junto al actor y habló del difícil momento que atraviesa desde que recibió la noticia de su fallecimiento.

El mensaje, publicado el viernes 23 de octubre, estuvo acompañado de recuerdos de los dos y de palabras que dejan ver la estrecha relación que mantenían. Para Lacianne, Mitte no fue solamente su hermano mayor: también ocupó un lugar fundamental en su crianza y se convirtió en una de las personas que más influyeron en quien es hoy.

No hay palabras. Acababas de estar aquí… Tu Fanta de fresa seguía sobre mi mesa de centro cuando recibí la llamada. Desde entonces, la vida no parece real, escribió al recordar el momento en que supo que había perdido a su hermano.

La joven, de 22 años, también resumió en unas cuantas palabras lo que significaba para ella: "Perdí a mi otra mitad. Perdí a mi hermano, pero también perdí a mi padre".

RJ Mitte fue como un padre para su hermana menor

La relación entre ambos iba mucho más allá del cariño entre hermanos. Durante la despedida del actor, realizada el 16 de octubre en Brownsville, Texas, Lacianne contó que Mitte comenzó a hacerse cargo de ella cuando apenas era una bebé.

Según relató, su madre, Dyna Mitte, sufrió un accidente cuando ella tenía dos semanas de nacida, que la dejó paralizada de la cintura para abajo durante los primeros años de su vida. Ante esa situación, el actor asumió responsabilidades de cuidado desde muy joven.

Mi hermano asumió inmediatamente el papel de padre, recordó Carriere, de acuerdo con información publicada por USA Today.

El propio RJ Mitte había hablado de esa etapa en una entrevista de 2016. Entonces explicó que, al ser 12 años mayor que su hermana, estuvo involucrado en su crianza y se encargaba de tareas cotidianas como alimentarla, bañarla y cambiarle los pañales.

Por eso, la pérdida representa para Lacianne mucho más que la ausencia de un hermano. En su publicación, reconoció que buena parte de su personalidad se formó gracias a las enseñanzas y el ejemplo que él le dio

La música, los videojuegos y los consejos que conservará

En su despedida, Carriere también recordó las cosas que compartían y los gustos que heredó de Mitte. Contó que él influyó en la música que escucha, las películas que disfruta y los videojuegos que forman parte de su vida.

Gracias a ti soy coleccionista. Me enseñaste que hasta el pedazo de papel más pequeño puede ser un recuerdo preciado con el tiempo, escribió.

Pero uno de los recuerdos que más destacó fue la manera en que su hermano intentaba ayudarla cuando atravesaba momentos complicados. Según contó, él solía poner música lo-fi y le recomendaba levantarse y sentarse bajo la ducha como una forma de afrontar esos días difíciles.

En su despedida, Carriere también recordó las cosas que compartían y los gustos que heredó de Mitte. Reuters

Sé que ahora mismo me estás diciendo que voy a estar bien, aunque no sé cómo lo conseguiré, añadió.

A pesar del dolor, Lacianne expresó su intención de seguir adelante y conservar el amor que compartieron. Su publicación también incluyó recursos de apoyo para personas que atraviesan dificultades relacionadas con la salud mental.

RJ Mitte alcanzó la fama internacional con Breaking Bad, serie transmitida entre 2008 y 2013, en la que interpretó al hijo de Walter White, personaje de Bryan Cranston. Al igual que su personaje, el actor tenía parálisis cerebral, diagnosticada cuando era pequeño.

RJ Mitte alcanzó la fama internacional con Breaking Bad, serie transmitida entre 2008 y 2013 Reuters

Además de su trabajo en televisión, participó en iniciativas relacionadas con la inclusión y la representación de las personas con discapacidad.

Su muerte, ocurrida el 12 de octubre en Brownsville, Texas, provocó muestras de cariño hacia el actor. Ahora, las palabras de su hermana permiten conocer otra parte de su vida: la de un hombre que, lejos de las cámaras, fue un apoyo esencial para su familia.