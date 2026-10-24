Stevie Wonder demanda a su ex para desalojarla de su mansión en Hollywood tras casi 40 años

Stevie Wonder está acostumbrado a acaparar titulares por su música, pero ahora enfrenta un problema personal que llegó a los tribunales de Los Ángeles. El cantante estadounidense presentó una demanda para desalojar a Carmen Efferson, su exprometida, quien vive desde hace casi cuatro décadas en una casa de su propiedad en Hollywood Hills.

La disputa llama la atención por el tiempo que ambos mantuvieron un acuerdo verbal que le permitía a Efferson ocupar el inmueble sin pagar renta. Lo que durante años funcionó entre ellos terminó por convertirse en un enfrentamiento legal después de que surgieran diferencias relacionadas con el acceso a la vivienda y la renovación de su seguro.

De acuerdo con los documentos judiciales, el músico busca que se dé por terminado el acuerdo y que la propiedad le sea devuelta. También reclama 600 dólares por daños y perjuicios.

¿Por qué Stevie Wonder quiere desalojar a su exprometida?

La casa, ubicada en Oak Glen Drive, en la zona de Hollywood Hills, cuenta con tres habitaciones. Carmen Efferson vive ahí desde 1988, bajo el acuerdo que tenía con el intérprete de Superstition.

El problema comenzó en julio de 2026, cuando el equipo legal de Stevie Wonder solicitó ingresar al inmueble para realizar una inspección técnica. La revisión era necesaria para actualizar la póliza de seguro y verificar las condiciones de la propiedad.

Sin embargo, según la documentación presentada ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Efferson se negó en repetidas ocasiones a permitir el acceso. A partir de ese momento, las comunicaciones entre ella y los representantes del cantante se volvieron cada vez más tensas.

El problema comenzó en julio de 2026, cuando el equipo legal de Stevie Wonder solicitó ingresar al inmueble para realizar una inspección técnica.

El 23 de julio recibió una notificación relacionada con la inspección y, dos días después, respondió al abogado David Huff con una carta en la que expresó su inconformidad con la forma en que se dirigían a ella.

Por favor, absténgase de su tono racista, frío y de ‘privilegio de hombre blanco’, escribió Efferson. También aseguró sentirse acosada y dejó claro que no autorizaba la entrada a la vivienda.

Huff respondió que la carta a la que ella hacía referencia había sido escrita por su socia, Tempestt Tatum, y rechazó los señalamientos. Además, advirtió que, si no había respuesta, comenzarían los procedimientos legales para recuperar la propiedad.

La disputa llegó a los tribunales de Los Ángeles

Las diferencias no se resolvieron. El 28 de julio, los representantes legales de Wonder enviaron a Efferson un aviso formal para que abandonara la casa antes del 27 de agosto de 2026. En el documento señalaron que se le había dado la oportunidad de reconsiderar su negativa a permitir la inspección, pero no hubo acuerdo.

Después de que venciera el plazo, el 6 de octubre se emitió una última notificación de tres días para desalojar el inmueble.

El 28 de julio, los representantes legales de Wonder enviaron a Efferson un aviso formal para que abandonara la casa antes del 27 de agosto de 2026. Reuters

Uno de los puntos centrales de la demanda es la situación del seguro. De acuerdo con los documentos citados en el caso, la póliza dejó de estar vigente el 4 de agosto y el equipo legal del cantante sostiene que la negativa a permitir la inspección puso en riesgo la protección de la vivienda.

Por ello, Wonder solicita que el juez dé por terminado el acuerdo verbal, ordene la devolución de la propiedad y determine el pago de los 600 dólares reclamados.

El caso contrasta con la trayectoria musical del artista, quien en 2026 celebra el 50 aniversario de Songs in the Key of Life, uno de los discos más reconocidos de su carrera. Mientras su legado sigue presente en la música, ahora tendrá que resolver en los tribunales una disputa por una casa en la que su exprometida ha vivido desde finales de los años ochenta.

Uno de los puntos centrales de la demanda es la situación del seguro.

Hasta ahora, el conflicto gira en torno al acuerdo de ocupación, el acceso para la inspección y el seguro de la propiedad. La resolución sobre el desalojo dependerá del proceso judicial.