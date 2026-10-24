Sandra Hüller se vio beneficiada por la nominación al Oscar, pero ya no sale a pasear perros en bata

Si hay una actriz europea que ha llamado la atención de distintas miradas fílmicas, sin duda alguna es la alemana Sandra Hüller, quien ha visto su carrera tomar nuevos rumbos tras haber sido nominada al Oscar en 2024 por su trabajo en Anatomía de una caída.

A dos años de distancia, la intérprete alemana ha trabajado con realizadores de gran peso en la industria fílmica y con el estreno de Tierra de mi padre, en la que hizo mancuerna con el director polaco Pawel Pawlikowski, Hüller compartió cómo ha sido su vida tras la nominación al Oscar que catapultó su carrera.

Se han abierto muchas puertas y tengo oportunidades de trabajar con personas con las que soñaba desde hace mucho tiempo, lo cual es genial. También tengo la posibilidad de dar visibilidad a proyectos que no reciben mucha atención o financiamiento, me da cierta influencia que trato de usar de manera consciente y responsable. Lo único es que ya no puedo pasear a mis perros en bata de baño, eso es algo que sí cambió... muchas cosas han cambiado”, contó Sandra Hüller a Excélsior durante un encuentro con medios internacionales.

En los últimos años, Hüller ha trabajado con Jonathan Glazer en Zona de interés, hizo lo propio con la francesa Justine Triet en Anatomía de una caída, por la que fue nominada al Oscar a Mejor Actriz; también se le vio en Proyecto Fin del Mundo, de Phil Lord y Christopher Miller; el mexicano Alejandro González Iñárritu la fichó para Digger y el austríaco Markus Schleinzer la llamó para Rose, cinta que busca representar a Austria en el Oscar.

Tierra de mi padre. Cortesía MUBI

Una cinta sobre exilio e identidad

A partir de este fin de semana, la audiencia vuelve a ver a la alemana en la pantalla grande gracias a Tierra de mi padre, cinta en blanco y negro en la que se le ve interpretar a Erika Mann, hija del escritor alemán Thomas Mann, a quien acompaña en el verano de 1949 a Alemania, nación dividida que resiente los efectos de la Segunda Guerra Mundial.

En ese contexto, el ganador del Premio Nobel, interpretado por Hanns Zischler, viaja a la Alemania Occidental junto a su hija, a bordo de un Buick negro, para recibir un premio y es cuestionado por la prensa de también haber aceptado visitar la Alemania Oriental para recibir otro reconocimiento. Mientras viven dilemas personales al sentirse en cierta forma extranjeros en su propia tierra, pues desde hace años viven exiliados en Estados Unidos, lidian con la muerte y la devastación.

"Me gustó, primero que nada, la forma condensada en la que venía la historia. Me gustó que no usaba demasiadas palabras para describir una situación. Me encantó que hubiera un trasfondo soterrado que no podías captar del todo, pero todos sabíamos qué era aunque no necesariamente encontráramos palabras para ello. Me encantó que tratara más sobre la relación entre las personas, entre las personas y su país o su origen, más que una biografía. Me pareció una forma muy inusual de tratar a figuras históricas. El tono era excepcionalmente claro, el humor que maneja y la forma de mostrar a personas con una verdadera espina dorsal fue algo que encontré muy inspirador y que me llevó a ser parte de ello”, respondió Sandra Hüller a Excélsior ante la pregunta de cuáles fueron sus impresiones tras leer por primera vez el guion.

Siento que, dado que la guerra y el mundo de posguerra afectan nuestra vida actual, muchos conflictos en el mundo están relacionados con eso o tienen sus orígenes allí o han sido alimentados por eso. Por supuesto es importante hablar de ello hoy. Tal vez para encontrar otra forma de lidiar con las heridas que se infligieron, no lo sé, con las consecuencias y encontrar otra manera de lidiar con el dolor”, reflexionó Hüller.

Pawel Pawlikowski, realizador de 69 años que en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes se alzó con el premio de Mejor Director por Tierra de mi padre, se ha interesado en sus tres últimas películas en hablar de la posguerra desde diferentes ángulos y en esta ocasión lo hace desde la mirada de un padre severo y una hija que siempre vive conteniendo sus emociones y que no se siente de ningún lugar.

“Ella tiene una responsabilidad muy alta de hacer que este viaje funcione, de apoyar a su padre en la decisión que tomó y al mismo tiempo ha perdido a la persona más querida de su vida. La película trata sobre este conflicto y cómo la gente lidia con él, cómo ponen el destino del mundo por encima de su propio destino privado y de lo difícil que es eso y que a veces tienes que hacerlo aunque una persona en esta estructura piense que puede ser inútil. El intento de hacer justicia al país del que vienen y tratar de reunificarlo es algo hermoso de hacer”, apuntó Hüller, de 48 años.

Tierra de mi padre. Cortesía MUBI

Pawlikowski: confía en sus actores

Con respecto a cómo fue trabajar con Pawlikowski, director de Ida y Guerra Fría, Hüller comentó haber disfrutado la experiencia.

“Es muy inspirador. Es una persona maravillosa con la que estás feliz de pasar tiempo todos los días. Es muy enérgico, pero al mismo tiempo no lanza palabras todo el tiempo ni explica demasiado. Confía mucho en nosotros como actores para encontrar nuestro camino a través de la historia. Es muy responsable, por supuesto, de la imagen, el encuadre y todas estas cosas increíbles que se ven en la película, pero nos deja la responsabilidad de moldear nuestros personajes y por supuesto el vestuario, maquillaje y todo eso para darle vida”, relató.

Rumbo al Oscar

Tierra de mi padre, cinta que se rodó en Polonia y Alemania de manera cronológica, es una fuerte contendiente en la carrera del Oscar y si tanto esta película, como Rose, Proyecto fin del mundo y Digger, llegan a ser consideradas para el premio de la Academia en distintos rubros, Sandra Hüller podrá presumir que es parte de cuatro películas que han dado mucho de qué hablar en esta temporada fílmica.

Durante la mesa redonda que ofreció Hüller y en la que Excélsior estuvo presente, se le pidió a la ganadora del Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín por su trabajo en Réquiem, si podía compartir lo que fue el primer día de rodaje tras verse caracterizada como la escritora, periodista, actriz y piloto de carreras Erika Mann.

“El primer día de rodaje fue en Legnica (Polonia), donde comenzamos a filmar la primera escena de la película cuando conducen por la ciudad destruida. Fue mi primera vez manejando el Buick en cámara y actuando con Hans. Ponerse el vestuario fue un verdadero placer, Ola (Staszko, diseño de producción) hizo un gran trabajo, todo fue hecho a medida y se sentía muy elegante y protector. El primer día fue descifrar cómo trabajar juntos”, compartió Hüller a este diario.

Tierra de mi padre complementa su elenco con August Diehl, Devid Striesow y Anna Madeley.

Sobre Iñárritu

A la actriz alemana Sandra Hüller se le puede ver actualmente en la cartelera mexicana con Digger, cinta de Alejandro González Iñárritu, en la que interpreta a Emma Rockwell, media hermana de Digger Rockwell, encarnado por el actor Tom Cruise.

“Sobre trabajar con Alejandro, filmamos completamente en estudio. Es una persona muy inteligente, un director muy cálido, consciente e inspirador. Estoy muy feliz de haber tenido la experiencia de trabajar con él”, contó Sandra Hüller a Excélsior.

En la cinta la intérprete alemana funge como socia y estratega corporativa de Digger Rockwell.

De la cinta