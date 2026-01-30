¿Volvieron? Kendall Jenner responde a un comentario de su ex Devin Booker en redes

Kendall Jenner volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de un intercambio público con su expareja, el basquetbolista Devin Booker, ocurrido en la sección de comentarios de una publicación relacionada con el Super Bowl.

La interacción se produjo después de que Jenner apareciera en un anuncio difundido durante la transmisión del evento deportivo, lo que derivó en una reacción inmediata por parte de usuarios en redes sociales.

Aunque el diálogo fue breve y de tono ligero, la respuesta del público amplificó el episodio y reactivó el interés en la relación que ambos mantuvieron entre 2020 y 2022.

Kendall Jenner respondió públicamente a un comentario de su ex Devin Booker en redes sociales. (Foto: Grosby Group)

El anuncio del Super Bowl que detonó la conversación

El intercambio tuvo origen tras la difusión de un anuncio protagonizado por Kendall Jenner durante el Super Bowl. En el material, la modelo hace una referencia humorística a la percepción pública de que algunos deportistas con los que ha salido experimentaron un descenso en su rendimiento.

El anuncio, titulado “Apuesta por Kendall”, fue producido para Fanatics Sportsbook y se difundió como parte del bloque publicitario del evento.

En una de las escenas, Jenner bromea sobre apoyar ahora a jugadores de futbol americano, una frase que rápidamente fue retomada en redes sociales, y es que anteriormente la modelo ha sido vinculada sentimentalmente con basquetbolistas.

El intercambio ocurrió tras un anuncio difundido durante el Super Bowl. Captura de pantalla de X (Foto: @archivekend)

El intercambio con Devin Booker y su lectura pública

Devin Booker, quien sostuvo una relación con Jenner durante dos años, respondió directamente en la sección de comentarios del anuncio, lo que dio lugar a una breve réplica por parte de la modelo. Ninguno de los mensajes incluyó referencias explícitas a su relación pasada ni insinuaciones de un reencuentro.

A pesar del tono ligero del intercambio, usuarios en redes sociales interpretaron el gesto desde distintos ángulos. Algunos lo consideraron una broma entre exparejas, mientras que otros lo analizaron como una estrategia de visibilidad en un contexto de alta exposición mediática.

Ni Kendall Jenner ni Devin Booker sugirieron que el diálogo tuviera un significado más allá del humor.

Usuarios interpretaron el cruce como un posible coqueteo entre exparejas. Captura de pantalla de X (Foto: @lookatmymood)

Reacción en redes sociales y amplificación digital

Tras el intercambio, concentraron una oleada de publicaciones que retomaban capturas de pantalla del diálogo. La conversación se expandió rápidamente, con usuarios debatiendo sobre los límites entre la vida privada y la imagen pública de las celebridades.

Algunos comentarios destacaron la normalización de este tipo de interacciones entre figuras públicas, mientras que otros subrayaron cómo incluso gestos mínimos pueden detonar debates amplificados por el algoritmo.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido un posicionamiento formal sobre la atención generada. Representantes de Jenner declinaron hacer comentarios adicionales al ser consultados por medios estadounidenses, mientras que Booker no abordó el tema en entrevistas posteriores.

Jenner y Booker mantuvieron una relación entre 2020 y 2022. (Foto: Grosby Group)

Antecedentes de la relación entre Kendall Jenner y Devin Booker

Kendall Jenner y Devin Booker fueron vinculados por primera vez en 2020, año en el que confirmaron su relación. Durante ese periodo, la pareja fue vista en eventos privados y compartió momentos esporádicos en redes sociales, manteniendo un perfil relativamente discreto en comparación con otras relaciones de alto perfil.

La relación concluyó en 2022. En ese momento, medios especializados citaron como factores las diferencias en prioridades profesionales y agendas. Ninguno de los dos ofreció declaraciones detalladas sobre la ruptura, optando por mantener su vida privada fuera del debate público.

Desde entonces, ambos han continuado sus carreras de manera independiente. Jenner ha mantenido una agenda activa en el modelaje, la televisión y los negocios, mientras que Booker sigue desarrollando su trayectoria en la NBA con los Phoenix Suns.

Sin indicios de un cambio en su relación actual

Pese a la especulación generada en redes sociales, no existen indicios de que el intercambio reciente refleje un cambio en la relación entre Jenner y Booker. No se han registrado apariciones públicas conjuntas ni publicaciones posteriores que sugieran un acercamiento distinto al cordial.

El episodio ilustra cómo interacciones breves pueden adquirir una dimensión mayor cuando involucran a figuras reconocidas y se producen en el marco de eventos de alta visibilidad.