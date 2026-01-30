El rey Carlos III estrena documental en Amazon y muestra imágenes inéditas de William y Harry

El rey Carlos III ha decidido abrir una ventana inédita a su vida personal, familiar y a una de las causas que han definido su trayectoria durante décadas: la defensa del medio ambiente. La noche del 28 de enero, el monarca y la reina Camilla organizaron una proyección muy especial en el Castillo de Windsor para presentar Finding Harmony: La visión de un Rey.

¿Cuándo se estrena el documental del rey Carlos III?

El documental que se estrenará el próximo 6 de febrero en Amazon Prime utilizó por primera vez en su historia, el castillo de Windsor para transformarla en una auténtica sala de cine. La emblemática Cámara de Waterloo, escenario habitual de investiduras y actos solemnes, acogió esta premiere que reunió a figuras clave del cine, la cultura y la realeza británica.

Es la primera premiere cinematográfica realizada dentro de Windsor. IG theroyalfamily

Entre los invitados destacó Kate Winslet, encargada de narrar el documental y quien describió al rey como “un poco hippie” por su temprana y constante preocupación por el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.

La velada continuó con una recepción privada en el Gran Salón, donde Carlos III y Camilla convivieron con celebridades como Judi Dench, Rod Stewart, Benedict Cumberbatch, Stanley Tucci, Felicity Blunt y Kenneth Branagh, entre otros. El ambiente fue relajado y distendido, lejos del protocolo rígido, reflejando el espíritu personal del proyecto.

La ausencia de los príncipes de Gales en la proyección no pasó desapercibida, aunque la familia real estuvo representada por la duquesa de Edimburgo y los duques de Gloucester. Aun así, el foco estuvo claramente en Carlos III y en este proyecto que combina memoria, activismo y legado.

La proyección reunió a grandes figuras del cine y la cultura británica. IG theroyalfamily

¿Cuál es la trama de Finding Harmony?

Finding Harmony es mucho más que un documental institucional. A lo largo de 90 minutos, el rey Carlos recorre los lugares que han marcado su visión ecológica: desde Escocia y el río Dee, cercano al castillo de Balmoral, hasta Highgrove House, su residencia campestre en Gloucestershire, además de viajes a Guyana e India.

El filme combina paisajes, reflexiones personales y material de archivo que permite entender cómo, desde los años setenta, el entonces príncipe de Gales advertía sobre los peligros de la contaminación y la pérdida de biodiversidad. A nivel discursivo, el documental expone con claridad la filosofía del monarca.

No somos algo separado de la naturaleza, somos parte de ella”, afirma Carlos III, insistiendo en que la crisis ambiental no se limita al cambio climático, sino que incluye la acelerada pérdida de biodiversidad.

El rey muestra su faceta más personal en Highgrove House y otros destinos. IG theroyalfamily

A sus 77 años, el rey reconoce que muchas de sus advertencias fueron ignoradas durante décadas, pero mantiene la esperanza de que su mensaje cale a tiempo.

¿Cuáles son las fotos inéditas de William y Harry?

Uno de los elementos que más ha llamado la atención son las imágenes inéditas de sus hijos. El documental muestra una escena especialmente emotiva del rey enseñando a pescar al príncipe Harry cuando era niño, un momento íntimo que contrasta con la compleja relación actual entre ambos.

También aparecen dos cameos del príncipe William: uno de su infancia, recostado en la hierba junto a su padre, y otro ya en su juventud, cuidando vacas en una de las granjas familiares de Highgrove. Son instantes sencillos, domésticos, que humanizan a una familia acostumbrada a ser observada desde la distancia.

Finding Harmony se estrenará en Amazon Prime el próximo 6 de febrero. Reuters

El filme también recupera recuerdos de veranos en Balmoral, donde Carlos solía pasar tiempo con William y Harry, acompañado de sus perros, en un entorno natural que él considera fundamental para la formación personal y emocional. Estas escenas familiares refuerzan el tono nostálgico y reflexivo de la producción.

Además, Finding Harmony muestra un lado cotidiano poco conocido del rey: recogiendo huevos en un gallinero, hablando sobre su afición por las patatas al horno o recordando cómo, durante años, fue ridiculizado por decir que hablaba con las plantas. Lejos de desmentirlo, el documental lo presenta como parte de una conexión profunda con el entorno natural.

Con Finding Harmony: La visión de un Rey, Carlos III no solo reafirma su compromiso con la sostenibilidad, sino que también ofrece un retrato íntimo que mezcla su rol como monarca, padre y defensor incansable de la naturaleza. Un estreno que confirma que, incluso desde el trono, sigue buscando dejar huella más allá de la corona.

Si quieres saber más detalles del rey Carlos, no te pierdas el siguiente video.