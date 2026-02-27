¿Shakira en familia? Ubica las pantallas gigantes y zonas seguras para niños y adolescentes

El concierto gratuito de Shakira en el corazón de la CDMX no solo promete ser un evento histórico, también será una experiencia pensada para que las familias puedan disfrutarla con mayor tranquilidad.

Ante la alta convocatoria prevista para este domingo 1 de marzo, autoridades capitalinas confirmaron la instalación de pantallas gigantes para ver a Shakira con niños y adolescentes en espacios alternos y más amplios.

La medida busca que madres, padres y cuidadores tengan opciones más cómodas y seguras si asisten con menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

Pantallas gigantes para Shakira en el Zócalo_ubicaciones y zonas seguras para niños y adolescentes

¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver a Shakira con niños y adolescentes?

Para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones en el Zócalo, se habilitarán puntos estratégicos con pantallas y sistema de audio que permitirán seguir el concierto en tiempo real.

Entre los espacios recomendados para familias destacan:

Alameda Central

Monumento a la Revolución

En total, se instalarán 24 puntos con megapantallas en distintas zonas cercanas al Centro Histórico, lo que permitirá distribuir a los asistentes y reducir riesgos derivados de la concentración masiva de personas.

Las autoridades capitalinas, encabezadas por la jefa de Gobierno Clara Brugada, implementarán además un operativo especial de seguridad y acompañamiento en calles aledañas.

Un concierto histórico en el Zócalo capitalino

Luego de días de especulación en redes sociales, fue la propia Shakira quien confirmó su regreso con un espectáculo gratuito en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. El concierto está programado para el domingo 1 de marzo a las 20:00 horas y se prevé que tenga una duración superior a dos horas.

Se estima que alrededor de 300 mil personas podrían congregarse en el primer cuadro de la ciudad, por lo que la organización y la prevención serán clave, especialmente para quienes asistan con niñas, niños y adolescentes.

La habilitación de pantallas gigantes para ver a Shakira con niños responde precisamente a esta necesidad: ofrecer alternativas más amplias, con mejor movilidad y menor presión en zonas de alta densidad.

Recomendaciones de seguridad para familias que asistirán al concierto de Shakira

Si planeas acudir con menores de edad, toma en cuenta estas sugerencias:

Ubicar previamente rutas de evacuación.

​ Identificar los módulos de atención instalados en el Zócalo y zonas cercanas, en caso de extravío.

​ Acordar un punto de reunión con tu familia.

​ Evitar portar grandes sumas de dinero.

​ Llevar mochilas pequeñas siempre al frente y a la vista.

​ Usar el teléfono solo cuando sea necesario.

​ Optar por transporte público para reducir congestionamientos.

Las zonas con pantallas gigantes para ver a Shakira con niños, como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, serán especialmente recomendables para quienes buscan mayor comodidad y espacio.

¿Qué objetos se pueden ingresar al concierto de Shakira?

De acuerdo con la información oficial, los asistentes podrán ingresar con:

Bolsas pequeñas o cangureras

​ Binoculares

​ Teléfonos celulares

​ Baterías externas

​ Impermeables o chamarras ligeras

Se prevé una temperatura agradable y sin pronóstico de lluvia; sin embargo, siempre es recomendable consultar el clima el mismo día del evento.

Si planeas vivir esta noche histórica con tu familia, la clave será anticiparte, elegir el espacio más adecuado y priorizar la seguridad sin dejar de disfrutar la música. Porque sí, el corazón de la ciudad latirá al ritmo de Shakira, pero hacerlo con orden hará que la experiencia sea memorable por las razones correctas.