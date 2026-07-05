'Confessions II', el mejor disco de Madonna en 20 años

“La gente piensa que la música dance es superficial, pero están muy equivocados.

“La pista de baile no es sólo un lugar, es un umbral.

“Un espacio ritual donde el movimiento reemplaza al lenguaje”, dice Madonna al inicio de su nuevo álbum Confessions II.

El esperado álbum de Madonna, que llega 21 años después de su exitoso Confessions On a Dance Floor (álbum ganador del Grammy), fue liberado en plataformas como Apple Music poco después de las 10 de la noche del jueves (hora de México) y comenzó a llegar otras plataformas a partir de la medianoche.

Reunida de nueva cuenta con el productor Stuart Price, Confessions II presenta 16 canciones en las que habla del amor, del trauma, la pérdida y la sanación.

Desde el primer sencillo lanzado en abril, I Feel so Free, para continuar con Bring Your Love al lado de Sabrina Carpenter (que estrenaron en el primer fin de semana de Coachella), el álbum también presenta un toque más latino con el tema Read my Lips, con Feid, la pegajosa Danceteria, y la emotiva The Test, que incluye la participación de su hija Lola y en la que le pide perdón y hablan de la sanación de su relación.

Martin Garrix, el DJ neerlandés, la acompaña en la electrizante Bizarre, y el belga Stromae en My Sins Are My Savior.

A Stuart Price se unen los productores Andrew Watt y Cirkuit en Danceteria y L.E.S. Girl, que narran los primeros años de Madonna en Nueva York, celebrando el legendario club, las amistades que la formaron y la vida única que sólo Madonna podría capturar.

Madonna Cortesía Warner Records

La crítica ha sido favorable para Confessions II y lo han catalogado como el mejor disco de su carrera en 20 años.

Y mientras los fans se expresan en redes sociales, te compartimos las reseñas de algunos medios especializados.

Es sin duda el mejor álbum que Madonna ha lanzado en dos décadas, un disco vibrante que celebra la emoción de la pista de baile y abraza su mística. Confessions II es un álbum donde la forma se une a la función, concebido como una sesión continua de DJ, muy similar a la versión original de Confessions on a Dance Floor.

#Madonna se erige como una fuerza central y sólida, algo que no había hecho en Rebel Heart ni en Madame X, álbumes que o bien seguían las tendencias demasiado de cerca o bien las rechazaban por completo. Confessions II tiene un ritmo propio y una identidad sonora, arraigada en la música dance.” / Variety

Es su mejor álbum desde el original Confessions. Es un ritmo ininterrumpido de 64 minutos que fluye como una sesión de DJ en un club, donde cada canción se funde con la siguiente, inspirándose en toda la historia de la música dance. Puede que escuches un destello de I Feel Love o Apache, pero es una lección de historia que ella convierte en su autobiografía musical.” / Rolling Stone

Confessions II no se siente particularmente cobarde. Su sonido prescinde de las últimas tendencias en música dance en favor de lo más tradicional. Hay algún que otro toque de UK garage —un salto notable en los ritmos de Fragile y Good for the Soul—, un susurro de EDM en la potente línea de bajo de Everything, y de euro pop-dance en el coctel de ritmo rápido, guitarra española y batería de batucada sampleada de Read My Lips. Pero en su mayor parte, sus influencias principales son decididamente de la vieja escuela.” / The Guardian

Los primeros 30 minutos son impecables. Repletos de subgraves vibrantes y ritmos de club nítidos, pasan volando en una embriagadora mezcla de hedonismo y exuberancia... Es lo más cerca que hemos estado de escuchar a la verdadera Madonna desde Ray of Light.” / BBC