Nicholas Hoult y Bryana Holly son papás de gemelos; Pete Davidson lo revela

¡La familia creció! Nicholas Hoult y la modelo Bryana Holly recibieron a gemelos, con lo que ahora son padres de cuatro hijos. La noticia salió a la luz después de que el comediante Pete Davidson revelara accidentalmente el secreto familiar durante una entrevista para promocionar su próxima película.

El actor de X-Men y The Great participó en una conversación con Entertainment Tonight junto a Davidson y Anna Sawai, sus compañeros de reparto en la cinta How to Rob a Bank. Durante la entrevista, los artistas hablaron sobre la paternidad y cómo ha cambiado su vida desde que se convirtieron en padres.

Fue entonces cuando Davidson elogió a Hoult por su forma de combinar su carrera con las responsabilidades familiares.

"Es un gran padre, padre de cuatro", comentó el comediante, quien también destacó que el actor tiene cuatro hijos menores de siete años.

Cuando Davidson volteó a verlo para confirmar la información, Hoult respondió brevemente: "Sí", sin ofrecer más detalles sobre los nuevos integrantes de su familia.

El exintegrante de Saturday Night Live continuó contando que, durante el rodaje de How to Rob a Bank, su entonces pareja, Elsie Hewitt, estaba embarazada y Hoult acababa de recibir a sus gemelos.

"Volaba a casa todos los fines de semana para ver a su familia", recordó Davidson, quien aseguró que le parecía admirable la manera en que su compañero organizaba sus compromisos profesionales para estar cerca de sus hijos.

Hoult combina su carrera con su vida familiar junto a Bryana Holly y sus dos hijos en California. | IG nicholashoult

¿Cuántos hijos tienen Nicholas Hoult y Bryana Holly?

Con la llegada de los gemelos, Nicholas Hoult y Bryana Holly ahora tienen cuatro hijos. La pareja ha procurado mantener su vida familiar alejada de los reflectores, por lo que son pocos los detalles que se conocen sobre sus pequeños.

Antes de la llegada de los bebés, se sabía que el actor y la modelo tenían dos hijos: Joaquin, de siete años, y otro pequeño que nació en 2022, cuyo nombre y sexo no han sido revelados públicamente.

Hasta ahora, tampoco se conocen los nombres ni el sexo de los gemelos. La pareja no había anunciado oficialmente su nacimiento y fue Pete Davidson quien dio a conocer la noticia durante la conversación con Entertainment Tonight.

De acuerdo con la revista People, los gemelos nacieron el año pasado, antes de que comenzara el rodaje de la película que Hoult comparte con Davidson.

Quién es Nicholas Hoult

Bryana Holly había dado pistas sobre la llegada de sus bebés

Aunque Nicholas Hoult y Bryana Holly no habían hablado públicamente sobre la llegada de sus gemelos, algunos comentarios de la modelo en redes sociales ya habían despertado sospechas sobre un nuevo embarazo o nacimiento.

Las especulaciones comenzaron en marzo de 2026, después de que Holly asistiera a una fiesta organizada por la revista Vanity Fair tras la ceremonia de los premios Oscar.

Durante el evento, la modelo lució un vestido con un escote pronunciado, lo que provocó comentarios en redes sociales sobre su apariencia física. Incluso, una persona insinuó que había recurrido a una cirugía estética.

La marca de moda Lurelly, responsable de su atuendo, salió en su defensa y respondió que, si la persona se refería a un cirujano, quizá estaba hablando de su bebé recién nacido.

Nicholas Hoult dejó el papel de Gilderoy Lockhart por problemas de agenda. IG nicholashoult

"Espero vivir en un mundo en el que nos apoyemos en lugar de sacar conclusiones", escribió la firma desde su cuenta oficial.

Posteriormente, la propia Bryana Holly también respondió a los comentarios sobre su cuerpo mediante una historia de Instagram, en la que explicó que su apariencia estaba relacionada con la lactancia.

"Estoy viendo los comentarios sobre mi pecho y no es que le deba explicaciones a nadie, pero así se ve una mamá que amamanta cuando lleva horas sin darles de comer a sus bebés", escribió.

Aunque su mensaje no fue un anuncio formal sobre el nacimiento de los gemelos, posteriormente se convirtió en una de las pistas que los seguidores relacionaron con la llegada de los nuevos integrantes de la familia.

Nicholas Hoult y Bryana Holly mantienen su relación lejos de los reflectores

Nicholas Hoult y Bryana Holly comenzaron su relación en 2016 y desde entonces han procurado mantener los detalles de su vida sentimental y familiar en privado.

Aunque el actor suele evitar hablar de sus hijos en entrevistas, ocasionalmente ha compartido algunas anécdotas sobre su experiencia como padre.

Durante la promoción de Superman, por ejemplo, contó que su hijo mayor, Joaquin, lo ayudó a raparse la cabeza para interpretar a Lex Luthor.

Ahora, con la llegada de los gemelos, la familia suma cuatro pequeños, mientras Hoult continúa desarrollando su carrera en Hollywood.