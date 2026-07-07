El verdadero rostro que inspiró a Maui en Moana pertenece al abuelo de este actor

Con el estreno del live-action de Moana cada vez más cerca, uno de los detalles que más ha llamado la atención de los fanáticos volvió a salir a la luz: el aspecto del semidiós Maui tiene una inspiración muy especial y está relacionada con la familia de Dwayne Johnson.

Aunque muchos identifican de inmediato a "La Roca" con el personaje, pocos saben que el diseño físico de Maui tomó como referencia a una persona muy importante en la vida del actor: su abuelo materno, el legendario luchador samoano Peter Maivia.

Peter Maivia. Foto: Especial

¿Quién fue el hombre que inspiró a Maui?

Peter Maivia, cuyo nombre real era Fanene Pita Anderson, fue una de las figuras más importantes de la lucha libre profesional y es considerado uno de los grandes representantes de la cultura samoana dentro del deporte.

Además de convertirse en una leyenda del ring, también fue el abuelo materno de Dwayne Johnson, quien ha hablado en distintas ocasiones del profundo cariño y admiración que siente por él.

Foto: Instagram therock

¿Por qué Peter Maivia sirvió como modelo para Maui?

El propio Dwayne Johnson reveló que los artistas de Disney utilizaron la apariencia de su abuelo como una de las principales referencias para crear el aspecto del semidiós.

Su complexión robusta, el cabello, el porte y el carisma fueron algunos de los rasgos que inspiraron el diseño del personaje que debutó en la película animada de 2016.

Foto: Disney

Incluso, el actor compartió una antigua revista de lucha libre en la que aparecía Peter Maivia en la portada y explicó que aquel legendario deportista fue la inspiración detrás de Maui.

Foto: Captura de video

Para el protagonista de "Rápidos y Furiosos", dar voz a Maui tiene un significado mucho más personal que simplemente participar en una película de Disney.

Durante una entrevista, recordó que su abuelo falleció en Hawái cuando él tenía apenas 10 años, una pérdida que marcó profundamente su infancia.

Johnson aseguró que cada vez que interpreta a Maui siente que también está rindiendo homenaje a Peter Maivia, a quien describió como un hombre querido por todos, con una personalidad carismática y muy similar a la del famoso semidiós.

Foto: Captura de video

¿De qué trata Moana?

Moana narra la historia de una joven navegante que decide emprender una arriesgada travesía para completar la misión que sus antepasados no pudieron terminar.

Durante su aventura conoce a Maui, un poderoso semidiós que la acompaña mientras enfrentan criaturas marinas, desafíos sobrenaturales y distintos peligros en medio del océano. A lo largo del viaje, Moana también descubre quién es realmente y cuál es su destino.

Foto: Captura de video

¿Cuándo se estrena el live-action de Moana en México?

La versión de acción real de "Moana" llegará a los cines de México el 9 de julio de 2026.

En esta nueva adaptación, Dwayne Johnson volverá a interpretar a Maui, esta vez en imagen real, mientras que Catherine Lagaʻaia dará vida a Moana. La película buscará llevar nuevamente a la pantalla la historia que conquistó a millones de espectadores con una nueva propuesta visual y una aventura inspirada en las tradiciones de la cultura polinesia.